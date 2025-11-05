Marcelino va con todo contra el Pafos en Champions

Marcelino García Toral lo tiene claro: un once de máxima garantía, competitivo y solvente para lograr esa primera victoria en Champions ante el Pafos, que tanto se está resistiendo. Tal y como avanzó el técnico asturiano en rueda de prensa, este partido, aunque de menor calibre que en los anteriores ante el Manchester City, Juventus y Tottenham, será exigente, con un componente de dificultad menor, pero que no admite distracciones ni relajaciones. Por tanto, el Villarreal, bajo el esquema y la idea de juego con 4-4-2, ha respondido con un primer equipo plagado de estrellas, lo que demuestra la importancia que tiene este encuentro para el submarino amarillo. Con ese único punto cosechado ante el conjunto italiano, los 'groguets' quieren romper con esa dinámica negativa en la máxima competición europea y escalar en esos puestos soñados, entre los 24 primeros, que te clasifican para la fase de eliminación, y quién sabe... si a rondas mayores.

Un once de nivel, con cuatro cambios

El Villarreal acaba de anunciar a sus once guerreros para ir a la guerra con todas las armas posibles frente al Pafos, en Chipre. El once confirmado es: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Pépé, Gueye, Parejo y Moleiro en el medio campo; Mikautadze y Ayoze como referencias en ataque. Por tanto, Macelino saca un once totalmente reconocible, preparado para asaltar el Alphamega Stadium y lograr los tres primeros puntos en Champions. Además, realiza hasta cuatro cambios con respecto al último encuentro de Liga ante el Rayo Vallecano en La Cerámica: Sergi Cardona (lateral izquierdo), Pape Gueye y Dani Parejo (medio campo) y Ayoze Pérez (delantero) entran como titulares por Pedraza, Comesaña, Partey y Gerard Moreno.

Por lo demás, todo sigue igual: el guardameta brasileño apuntala la portería con otra titularidad, la pareja Foyth-Renato Veiga se consolida, y Moleiro y Pépé reafirman su gran estado de forma con esa presencia en las bandas. Por su parte, el artillero georgiano, con ese bagage europeo y esa calidad diferencial, repite con la pretensión de volver a encontrarse con el gol y ser decisivo para el equipo 'groguet'. En el banquillo amarillo se quedan Arnau Tenas, Altimira, Rafa Marín, Solomon, Gerard Moreno, Ilias Akhomach, Comesaña, Partey, Buchanan, Tani Oluwaseyi, Pedraza y Navarro.