'Rajadón' de Marcelino: "Nos faltó humildad y respeto"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este miércoles, tras la derrota ante el Pafos (1-0), que a su equipo le faltó “humildad” en el encuentro y pidió perdón “al club y a la afición” por la imagen y el juego.

“Hemos hecho un partido muy malo; no parecía que estuviéramos jugando la Champions. El rival aprovechó sus opciones, defendió muy bien y, en un balón parado, marcó en su única ocasión”, dijo el técnico asturiano, que lamentó la “falta de intensidad” de su equipo.

“No han ganado de forma injusta”, añadió el preparador, que no quiso poner excusas a una derrota que le recordó otras decepciones de su equipo en la Copa del Rey.

En cuanto a las opciones de clasificación tras la derrota, el entrenador afirmó que “es imposible si jugamos como hoy”.

“Hemos estado alejadísimos del máximo nivel que podemos dar. El primer responsable soy yo”, señaló el técnico, que añadió que “las primeras ocasiones en los primeros minutos nos han confundido”.

"No hemos demostrado nada"

“Desde el minuto 10 al 45 no tiramos a puerta, y lo normal es que, con un bagaje tan pobre, te ganen”, resumió Marcelino, que insistió en que el Villarreal “estuvo, pero no compitió” ante el Pafos.

“No hemos demostrado nada. Hemos perdido un partido que deberíamos haber ganado, o al menos no perderlo de la forma en la que lo hicimos”, explicó el preparador.

“Del minuto 1 al 90 hemos estado muy lejos de lo que podemos ser”, finalizó.