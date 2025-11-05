El Villarreal cae en Chipre y se complica la vida

El Villarreal CF cae derrotado estrepitosamente contra el Pafos y se complica demasiado la vida en Champions League. Era obligatorio ganar en tierras chipriotas y los de Marcelino García Toral no hicieron los deberes, enredándose en exceso su permanencia en el torneo continental y necesitando encadenar victorias consecutivas para apurar sus opciones de entrar en la repesca.

Los amarillos sufren un duro golpe en un partido en el que fueron de más a menos. Los primeros minutos protagonizaron un Villarreal convincente a campo abierto, pero que se fue apagando con el paso del tiempo. Sin ideas ni un fútbol clarividente, los pupilos de Marcelino García Toral necesitaban dar un paso al frente si no querían complicaciones en Chipre.

Sin embargo, dos minutos después de la reanudación, el Pafos se adelantó en el marcador, por mediación de Luckassen y aprovechando un evidente desajuste defensivo a la salida de un córner, y dedicó toda la segunda parte a que se jugara lo mínimo posible. A pesar de ello, el Villarreal encerró a su adversario y asedió la portería de Neofytos sin suerte.

Pepe, tras una combinación entre Gerard y Comesaña, ambos saliendo desde el banquillo con el fin de revertir la situación, protagonizó la más clara para los suyos en la segunda parte ejecutando un disparo que se marchó rozando el palo. No obstante, el Villarreal no solo no consiguió precisar sus embestidas, sino que sufrió una derrota que provoca que su continuidad en Champions dependa de un milagro.