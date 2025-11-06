El Submarino Amarillo se hunde en aguas europeas: al Villarreal solo le queda la fe (y la calculadora)

El Submarino, sin oxígeno

El arranque continental del equipo de Marcelino García Toral ha sido un baño de realidad. Cero victorias, un empate y tres derrotas para un balance de 1 punto y -4 en la diferencia de goles, números impropios de un club que hace no tanto coqueteaba con las semifinales de la Champions. La clasificación es elocuente: el Villarreal ocupa el puesto 32º de 36, solo por delante de Copenhague, Kairat Almaty, Benfica y Ajax. Para colmo, el último billete de repesca (el puesto 24) lo marca el Napoli con 4 puntos, una distancia que parece corta sobre el papel, pero que se convierte en una muralla con tantos equipos en el medio.

Una nula adaptación al formato Champions

La Champions League ya no es la misma. El nuevo formato «suizo» ha desterrado los grupos de toda la vida para dar paso a una liga única de 36 equipos, una jungla de ocho partidos por cabeza donde solo los más constantes sobreviven. La realidad es que, donde antes bastaban un par de victorias para sobrevivir en un grupo de cuatro, ahora hacen falta casi nueve vidas para emerger entre 36 y eso el Villarreal no lo está llevando bien. El nivel del Submarino en Europa es la otra cara de la moneda en relación a su sobresaliente inicio liguero y ese peso recae directamente en la falta de adaptación al formato.

Los modelos de probabilidad son crueles: solo un 15% de opciones de avanzar a octavos, y un 85% de quedarse fuera, según estimación respecto al calendario y los rivales siguientes. Para seguir con vida, el Villarreal tendría que sumar al menos 9 puntos de los 12 que restan. Es decir: ganar tres partidos de cuatro y rezar para que varios competidores se desplomen.

La fe contra las matemáticas

Marcelino que conoce bien las noches europeas sabe que la estadística no marca goles. El vestuario no se resigna, aunque los números digan lo contrario y el calendario ofrece una pequeña rendija de esperanza: duelos directos ante Copenhague y Ajax, que comparten su naufragio en la cola de la tabla. El problema es que también esperan Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, dos gigantes alemanes en plena forma que no regalan puntos ni amistosos. El Submarino necesita convertirse en un torpedo: rápido, certero y letal. Cualquier tropiezo más y la aventura continental se acabará antes de tiempo.