El Villarreal acumula tres salidas europeas sin marcar por primera vez en su historia

La derrota del Villarreal ante el Pafos por 1-0 en la cuarta jornada de la Liga de Campeones supone su tercera salida europea sin marcar, una circunstancia que se produce por primera vez en su historia tras 221 partidos disputados en torneos continentales, en lo que debutó en 2002.

Antes de su derrota ante el conjunto chipriota, el conjunto dirigido por Marcelino García Toral también sucumbió en la primera jornada frente al Tottenham por 1-0. Su anterior salida fue hace dos temporadas, en la ida de los octavos de final de Liga de Europa, y fue goleado por el Olympique de Marsella (4-0).

Para encontrar un gol del Villarreal a domicilio en el viejo continente hay que remontarse al mes de diciembre de 2023, cuando se impuso al Rennes francés por 2-3 con goles de Parejo, Akromach y Gerard Moreno, de penalti.

Los números del Villarreal

El Villarreal solo ha marcado, entre partidos como local y como visitante, dos tantos en esta edición de la Liga de Campeones, una cifra que solo empeora el Ajax, que ha marcado un gol.

Los jugadores del Villarreal Cf celebrando uno de los tantos ante el Rayo Vallecano / LALIGA

El conjunto español anotó sus dos dianas en el empate cosechado ante la Juventus (2-2) ya que también perdió contra el City por 0-2 como local.