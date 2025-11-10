Luiz Júnior, con seis porterías a cero, casi iguala las cifras de las dos últimas Ligas

El Villarreal sumó en Barcelona y ante el Espanyol su sexta portería a cero de la temporada liguera, todas ellas con el meta brasileño Luiz Júnior, un registro que casi iguala ya las que se lograron en las dos campañas anteriores. El equipo amarillo suma seis porterías a cero en doce jornadas y está a solo una de igualar las que se lograron en la totalidad de las últimas dos campañas, que fueron de siete al final de ambas ediciones.

Curiosamente, esas seis porterías a cero ha sido con el guardameta Luiz Júnior, que de los nueve partidos que ha disputado ha dejado su portería a cero en seis de ellos; mientras que su compañero Arnau Tenas ha defendido tres partidos la portería del Villarreal en Liga, pero no ha sido capaz de mantener a cero a la portería en ninguno de ellos.

Este buen desempeño del brasileño, le hace ser junto al portero madridista Thibaut Courtois el guardameta con más porterías a cero de la categoría, ya que el Villarreal es junto al Real Madrid el menos goleado del campeonato con solo diez tantos en contra.