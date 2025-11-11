Gerard Moreno, el mago disfrazado de 'killer', vuelve por todo lo alto

En el mundo del fútbol (más tradicional) siempre se ha hablado de esa figura de delantero centro puro o total, centrado principalmente en esa labor ofensiva primordial de meter goles. Al final, estos artilleros se alimentan de todo lo que genera el equipo, de lo que sea capaz de crear por su propia cuenta, o de los resquicios que queden dentro del área. No obstante, este perfil de atacante ha evolucionado hasta esa función más creativa o organizadora del juego. Sin duda, cuando se habla de este tipo de figuras, más completo y con más registros, entra en juego nombres propios como Benzema o Harry Kane. Pero... en el lado más 'groguet' aparece uno de esos jugadores legendarios, que han marcado una época, que sigue enamorando con sus goles/fútbol a su afición y que, después de una sucesión de lesiones musculares, ha demostrado ser el delantero más diferencial de la plantilla: Gerard Moreno.

El sempiterno capitán amarillo sigue sin dejar indiferente a nadie: un mago disfrazado de 'killer', que combina tanto ese lado más letal y goleador como esa inteligencia táctica y generadora de juego. Ese criterio con balón, capacidad para girarse, fijar y aguantar a los centrales, pero sobre todo, de echarse al equipo a las espaldas, de ser esa columna vertebral por donde pasa todo la creación y oportunidades del juego del Villarreal. Ahora, el catalán ha vuelto por todo alto... volviendo a mandar un mensaje claro a Marcelino: si le respetan las lesiones, es una pieza clave e indisctutible en el ataque del submarino amarillo. Toda La Cerámica ansiaba la gran vuelta de su estrella, y ya lo tienen, una un jugador diferencial capaz de cambiar partidos y ser decisivo con muy poco. El que lleva la varita mágica del equipo y compone un engranaje perfecto en la zona ofensiva.

Gerard Moreno controlando un balón ante el Valencia / LALIGA

Tres goles en cuatro partidos de Liga

Por su parte, Gerard Moreno ha regresado de la oscuridad de las lesiones para volver a ponerse el mono de trabajo y guiar a su equipo tanto a nivel ofensivo como en esa labor imaginativa. De hecho, tal es su importancia que, volvió a entrar de inmediato al once titular en ese encuentro contra el Betis en feudo 'groguet'. En su segunda titularidad liguera frente al Valencia en Mestalla, ya dejó destellos que confirmaron su rol clave en este equipo: anotó un gol (de penalti), 24/28 pases precisos (86%), una oportunidad creada y 4/5 desplazamientos en largo precisos (80%).

Pero... la siguiente jornada contra el Rayo Vallecano en La Cerámica ya fue la consagración de Gerard, en lo que fue su mejor partido de la temporada y del equipo. En esa segunda parte implacable del Villarreal, volvió a aparecer en escena esa versión capaz de equilibrar ataque-defensa: esa función catalizadora de los ataques, apoyos continuos en salida de balón y generador de juego/espacios tanto para incorporarse en labores ofensivas como para liberar al resto de atacantes. El delantero de 33 años tiene esa capacidad para atraer a los defensores, y en consecuencia, crear opciones claras de pase al resto de sus compañeros. Ante los de Íñigo Pérez firmó una actuación completa: un tanto marca de la casa dentro del área (con giro y desparo rápido), 19/26 pases precisos (73%), 4/4 regates completados (100%), 4/4 tiros largos precisos (100%), 7/7 duelos terrestres ganados, cinco recuperaciones y tres entradas. En efecto, fusionó ese rol creativo y con libertad de movimientos, con ayuda en tareas defensivas y constructoras del juego.