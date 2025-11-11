El Villarreal se luce con la Gala Endavant 25/26 en una velada inolvidable

El Villarreal CF homenajeó en la tarde noche de este martes a su familia, reconoció al mundo groguet, ensalzó todas las aristas que convergen bajo el escudo del club con una velada inolvidable celebrando por todo lo alto la Gala Endavant 2025/26. Una ceremonia única y especial, realizada en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló, que congregó a más de 500 personas vinculadas con Endavant, el programa de RSC y sostenibilidad del club y su fundación.

Una nutrida representación de usuarios y profesionales de asociaciones especiales, representantes de instituciones y clubs, deportistas provinciales y autoridades disfrutaron de un divertido espectáculo que no solo repasó las principales activaciones del programa Endavant, sino que contó con merecidos reconocimientos, brillantes actuaciones y momentos emotivos. Un formato que ya fue un completo éxito la pasada campaña con la celebración de la ceremonia que involucró por primera vez a toda la familia de Endavant.

Endavant, con la dana

El club de la Plana Baixa, en colaboración con su fundación, lleva ya más de dos décadas impulsando a Castellón a través del programa Endavant. Un proyecto de responsabilidad social corporativa, cuyo objetivo es el impulso de la provincia a través de múltiples áreas de actuación: Endavant Esports (apoyo al deporte), Endavant Solidaritat (acción social), Endavant Província (promoción turística y tradiciones de la región), Endavant Formació (impulso a la educación e investigación), Endavant Club Groguet (actividades con los más jóvenes), Endavant Cultura (apoyo a la cultura), Endavant Sostenibilitat (desarrollo sostenible) y Endavant Igualtat (apadrinamiento y convivencias con asociaciones especiales).

Como respuesta a la dana y sus devastadoras consecuencias, el Villarreal ha multiplicado por cinco el presupuesto destinado a causas solidarias, incidiendo este año de forma especial en la reconstrucción de las instalaciones deportivas en las zonas devastadas por la catástrofe meteorológica que arrasó el sur de Valencia.

Para 50.000 personas

El club amarillo ha destinado esta temporada un total de 3,5 millones de euros al programa Endavant, impactando de forma directa a más de 50.000 personas. Un total de 90 asociaciones, dos universidades, un instituto, 200 actividades para niños de toda la provincia, 29 clubs, 22 deportistas individuales y 8 competiciones deportivas, que engloban a alrededor de 14.000 deportistas, se benefician de este ambicioso programa impulsado por el Villarreal CF.

La gala estuvo conducida por el humorista y presentador castellonense Carlos Latre y la periodista deportiva televisiva Mónica Benavent. El dúo de presentadores provinciales condujo una gala repleta de bromas y momentos especiales. Incluso, el cómico castellonense protagonizó un pequeño show, con el que hizo reír a los asistentes, imitando a personalidades del mundo del deporte y a otras caras conocidas de nuestro país.

Las autoridades

Un emotivo acto en el que el presidente del Villarreal, Fernando Roig, cerró la gala con un discurso de agradecimiento a los implicados y reforzando su compromiso con la sociedad de Castellón. Junto a él, no faltaron los consejeros del club, el técnico del primer equipo, Marcelino García Toral, y los capitanes del primer equipo Gerard Moreno, Alfonso Pedraza y Dani Parejo.

También estuvieron presentes autoridades como la subdelegada de gobierno en Castellón, Antonia García; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez; o el director del Gabinete de presidencia de LaLiga, Víctor Martín.

Reconocimientos, bailes y momentos emotivos

El evento comenzó con la introducción de los presentadores y un parlamento de la subdelegada de gobierno, Antonia García, que ensalzó los valores del Villarreal CF y su crucial aportación a la provincia de Castellón.

A continuación, el Villarreal CF presentó la Cátedra del CEU en el área de Endavant Formació y el Torneo Interescolar, como gran novedad de la iniciativa Endavant Club Groguet. También anunció que la final de la próxima edición de los Juegos Castellonenses, actividad estrella de Endavant Província, se celebrará en Vila-real.

El grupo valenciano La Pelona, ganador de la última edición de Groc Talent de Endavant Cultura, dio la nota con una brillante actuación musical que encandiló a los asistentes. Les cogió el testigo Carlos Latre con un impresionante ‘show’ de imitaciones que sacó las carcajadas de los presentes en el Paranimf de la Universitat Jaume I.

Hubo reconocimientos para el Peñíscola FS, por la consecución de la Copa de España en el presente 2025, y para el EDI del Villarreal CF, que ganó el campeonato de LALIGA Genuine, la competición inclusiva más importante de nuestro país. Ambos equipos subieron al escenario para brindar sus trofeos con los asistentes y recibir un merecido tributo de parte del club amarillo.

Para celebrar tantos triunfos, la Associació Fenòmens de Benicarló protagonizó una amena y divertida batucada que levantó el ánimo del público.

A beneficio de Aspanion

Como el año pasado, el Villarreal CF aprovechó la Gala Endavant para hacer entrega, junto a la peña Celtic Submarí, del cheque solidario con la recaudación de la Fiesta de la Afición y la Cursa Solidària Celtic Submarí en beneficio de Aspanion (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana).

Al final del evento, el club amarillo proyectó un emotivo vídeo sobre la dana, catástrofe con la que se ha volcado el Submarino, destinando casi 3 millones de euros. En esta pieza audiovisual el club visibilizó el alzamiento y la solidaridad del pueblo valenciano, así como las distintas acciones que ha llevado a cabo el club para contribuir de forma directa con los afectados y reconstruir las zonas afectadas.