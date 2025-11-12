Pedraza:" Es muy especial jugar contra mi sobrino en la Copa"

El lateral internacional del Villarreal Alfonso Pedraza reconoció en rueda de prensa que será muy especial enfrentarse a su sobrino José Pedraza en la próxima eliminatoria Copa del Rey, en la que el conjunto castellonense se medirá al Atlético Antoniano, tras el sorteo de ayer martes en la sede de la RFEF.

"Sí, es verdad que juega mi sobrino. El primer partido (de Copa) fue en Córdoba y estuve con toda mi familia y con todo mi pueblo apoyando, y ahora en el segundo me ha tocado con mi sobrino, que es algo muy, muy especial sobre todo para mí y cómo no, también para mis padres, para mi hermano y para todo nuestro pueblo también. Al final nos enfrentemos en un partido profesional, que es algo muy especial para nosotros", admitió.

Sobre la eliminatoria, el futbolista cordobés indicó que "puede parecer que a priori es un rival más débil al ser de segunda federación, pero se ha cargado al Castellón. No podemos relajarnos porque sabemos que en la Copa siempre hay sorpresas. El año pasado ya caímos nosotros, por lo que tenemos que salir a ganar desde el primer momento". "Hay que darle mucha importancia a la Copa, porque sabemos que en seis partidos nos podemos meter en una final. Para nosotros es importante lo que ha pasado en Copa en los últimos años, nos pica un poquito ese orgullo", añadió tras los malos resultados de las últimas temporadas en esta competición.

El jugador subrayó que esta temporada tienen "un gran equipo". "Creo que es el año que a lo mejor más competencia hay y que se está rotando mucho. Tenemos un gran un gran equipo para luchar por todo y se tiene que notar a la hora de afrontar las tres competiciones".

Champions es exigente

"La 'Champions' exige mucho, aunque los resultados ya han sido negativos, estamos ahí. Si el año que viene queremos jugar 'Champions' tienes que estar bien en Liga, y en liga pienso que estamos dando un nivel muy alto, estamos terceros y creo que hemos hecho un gran inicio. Ahora nuestro objetivo es seguir ganando partidos y ver si podemos luchar por el tercer puesto, yo creo que tenemos equipo para eso.", continuó .

Alfonso Pedraza en una foto de archivo de su recuperación / @Alfonsopedraza9

Sobre su situación personal, tras todos los problemas físicos que ha arrastrado en los últimos meses, comentó: "Después de un año y medio parado prácticamente, me ha venido muy bien que haya partidos cada tres días para coger rápido a la forma y eso para mí ha sido muy importante. No es lo mismo jugar cada siete días que cada tres, al final entrenamos poco y estamos prácticamente todos los días compitiendo y la forma se coge compitiendo y jugando partidos".

Por último, se refirió a su posible renovación al indicar que "no sé nada, estoy centrado en estar bien, ayudar al club en todo lo que puedo y ya veremos qué pasa. No es momento de hablar de nada de eso, estoy centrado en hacerlo todo lo bien que puedo, en ayudar al equipo y ese es mi objetivo".