Marcelino firma su segundo mejor arranque como entrenador de la Liga

El técnico asturiano Marcelino García Toral ha firmado con el actual inicio liguero del Villarreal, en el que ha sumado 26 puntos en las doce primeras jornadas, el segundo mejor arranque de su carrera en Primera División.

El único inicio de temporada de un equipo de Marcelino que mejora el actual fue el que firmó en la campaña 2017-18 en el banquillo del Valencia, con el que logró 30 puntos en los doce primeros partidos de la competición. En aquella campaña, el Valencia de Marcelino se clasificó rebasando los 70 puntos (73) para la UEFA Champions League.

Su tercer mejor arranque como técnico también es en el banquillo del Villarreal, al sumar 23 puntos en la temporada 2013-14, en la que fue su primera etapa en el club 'groguet'.

A solo un punto del Ingeniero Manuel Pellegirni

Los 26 puntos actuales también suponen el segundo mejor arranque del Villarreal en su historia, tan solo por detrás de los 27 puntos logrados a las doce primeras jornadas de la temporada 2007-08 con Manuel Pellegrini al frente del equipo.

Manuel Pellegrini, en su etapa como entrenador del Submarino entre los años 2004 y 2009 / UEFA.COM

Con Marcelino al frente del equipo, el Villarreal ha superado los veinte puntos en esas primeras doce jornadas de campeonato en cuatro de cinco temporadas y en todas ellas, ha logrado clasificarse para disputar competiciones europeas.