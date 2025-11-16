Renato Veiga marca su primer gol con la selección portuguesa

Portugal se enfrentaba a Armenia en el último partido de clasificación para el Mundial 2026. El partido ha finalizado 9-1 en lo que se ha convertido en una de las mayores goleadas de la historia de la selección portuguesa. Renato Veiga, defensa del Villarreal, ha marcado el primer gol del partido y el primero en su cuenta personal con su país.

Adaptación a La Liga

Renato Veiga llegó al Villarreal CF este verano por 25 millones de euros procedente del Chelsea FC. Tras una cesión en la Juventus y no entrar en los planes de Maresca aterrizó en la Cerámica con la duda de si podría adaptarse a La Liga. Todo el mundo era consciente de su potencial y del nivel que podría demostrar, pero tal desembolso económico hacía tener dudas. Todas esas incógnitas han desaparecido después de tres meses en el Villarreal CF.

Ha disputado todos los partidos del submarino amarillo esta campaña, el 80% de ellos como titular, demostrando el porqué de su precio. A sus 22 años, todavía tiene mucho por aprender y perfeccionar, pero ya ha logrado posicionarse como una figura importante tanto en su club como en su selección.

Renato Veiga en el Villarreal CF / EFE

Renato Veiga en Portugal

El central ya cuenta con nueve partidos con la selección lusa. Tras haber pasado por todas las categorías inferiores de Portugal, Renato Veiga dio el salto a la absoluta el 12 de octubre de 2024. Ya sabe lo que es ganar un título con su selección, la Nations League. En la última edición del torneo los de Roberto Martínez vencieron a la selección española por penaltis. El jugador del Villarreal jugó los últimos 45 minutos de la final.