Marcelino no conoce la derrota como local ante el Mallorca en sus siete enfrentamientos

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, que se enfrenta este sábado al Mallorca en La Cerámica en Liga, no conoce la derrota ante el conjunto bermellón como local en sus siete enfrentamientos al frente de diferentes equipos. El balance del técnico asturiano ante su rival en este tiempo ha sido de 5 victorias y 2 empates con 15 goles a favor y 3 en contra.

El primer enfrentamiento se produjo en la temporada 2006-2007 y entonces como entrenador del Recreativo, equipo recién ascendido, firmó tablas 1-1 en el Colombino. En la siguiente temporada, 2007-2008, obtuvo su primer triunfo y éste llegó al frente del Racing que se impuso por 3-1 y repitió en el curso 2010-2011 con una victoria por 2-0 en su segunda etapa en Santander.

Más tarde firmaría dos nuevas victorias al frente del Valencia (2-0) en 2019 y del Athletic (2-0) en 2021. Los dos últimos duelos se han disputado como preparador del Villarreal y se han saldado con un empate (1-1) en la temporada 2023-2024 y una goleada (4-0) el curso pasado.