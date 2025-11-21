El Villarreal busca seguir metiendo presión a los grandes ante el Mallorca

El Villarreal CF recibe este sábado 22 de noviembre al RCD Mallorca en la jornada 13 de La Liga. El submarino amarillo busca mantenerse en la tercera plaza, y si los resultados se dan, incluso adelantar al FC Barcelona. Los bermellones por su parte llegan necesitados de puntos, a pesar de la victoria ante el Getafe siguen estando a solo dos puntos del descenso.

Situación Villarreal CF

Tras el parón de selecciones, vuelven las semanas ajetreadas para los groguets. El Villarreal usará todas sus armas para enfrentarse al Mallorca, aunque sin olvidarse que el martes juega ante el Borrusia de Dortmund la jornada 5 de Champions League. Los de Marcelino viven una situación completamente opuesta en las dos competiciones más importantes, en liga un comienzo soñado en el que le están poniendo presión al Real Madrid y al FC Barcelona, mientras que en la Liga de Campeones solo ha podido sumar un punto de doce.

Once del Villarreal CF ante el Espanyol / Villarreal CF

"Ahora mismo están en su mejor momento. Sabemos que el Mallorca tiene buenos futbolistas, tiene un delantero que ha metido el 50% de los goles, que lleva seis goles y está en el top 10 en cuanto a finalizaciones de los mejores delanteros de la Liga", ha respondido Marcelino al ser preguntado por el estado de forma del rival. Además, el técnico tiene claro lo que deben hacer para llevarse los tres puntos: "Tenemos que estar a nuestro máximo nivel, respetarlo por supuesto al cien por cien. Aquí si no estás al máximo nivel, cualquiera te puede sorprender, nadie te regala nada, todo lo contrario".

Situación RCD Mallorca

Los bermellones llegan a La Cerámica con aire fresco tras salir del pozo en el que se habían metido las primeras jornadas. Siete de doce puntos posibles le ha situado a los de Jagoba Arrasate en el 15º puesto con doce puntos, dos por encima del descenso. El Mallorca ha puntuado en dos de sus últimas tres visitas en Villarreal, el equipo necesita continuar esa racha positiva para no volver a caer a la zona baja de la clasificación. Aunque la pasada temporada no tuvieron la mejor experiencia en La Cerámica. Jagoba ha asegurado que tienen “muy presente” lo que sucedió el curso pasado en su visita, donde encajaron cuatro goles en siete minutos y 26 segundos.

Los jugadores del Villarreal celebran un gol en el partido de la pasada temporada en La Cerámica / EFE

Jagoba Arrasate tiene claro la situación del equipo y lo que deben hacer para puntuar: “Tenemos que ver a un Mallorca gigante. Mañana tenemos un partido complicadísimo y luego jugamos contra equipos de nuestro nivel, entre comillas. Tenemos que sumar”.