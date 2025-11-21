Marcelino: "Somos conscientes que los parones no nos han venido nada bien"

El entrenador del Villarreal Marcelino García Toral señaló en rueda de prensa que es consciente de que, hasta ahora, al equipo no le han venido bien los dos anteriores parones de la competición por los compromisos de selecciones, por lo que espera que esa tendencia cambie este sábado ante el Mallorca.

"Debemos ser conscientes que los parones no nos han venido nada bien, cosechamos la derrota con el Atlético de Madrid y el empate con el Betis, por lo que esperamos poder ganar en este tercer reenganche. Jugamos en casa ante un rival, el Mallorca, al que tenemos el máximo respeto, pero contra el que esperamos sumar estos tres puntos que son muy importantes", indicó.

Sobre el conjunto balear comentó que, analizando su trayectoria, se ve "un comportamiento en las primeras seis jornadas y otro estas seis últimas", en la que ha sumado "la mayoría de sus puntos", mientras que en las primeras "sumó muy poco". "Sabemos que tiene buenos futbolistas, un delantero que ha marcado la mitad de sus goles y que está en el 'Top 10' de los mejores finalizadores de Liga, tienen un entramado defensivo sobrio y que ahora está dando buenos registros. Creo que se ha reforzado bien y que es un equipo que nos puede complicar la vida. Respetamos mucho al Mallorca y somos conscientes que si no damos nuestro mejor nivel lo vamos a tener muy complicado", continuó.

El técnico asturiano comentó sobre la situación de su plantilla tras el parón que espera poder contar sin problemas con los internacionales Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi, Illias Akhomach y Pape Gueye, que le han comunicado que llegan en buenas condiciones físicas, y anunció la baja del lateral uruguayo Santiago Mouriño.

Los jugadores del Villarreal CF celebrando el primer gol de Buchanan ante el Betis / LaLiga

"Cuando planificas la temporada, ya sabes que esta situación se va a dar y mucho más en esta primera parte del año en la que hay tres parones de este tipo. Algunos futbolistas llegan hoy, por lo que tienen complicado jugar de inicio, por lo que haremos la alineación con los jugadores que han venido trabajando. Intentaremos, con los jugadores disponibles, sacar el mejor once posible para competir y ganar", anunció.

Con un ojo en el Borussia

La próxima semana, el Villarreal tiene un partido trascendental ante el Borussia de Dortmund en la Liga de Campeones aunque Marcelino insistió en que eso no les va a afectar ante el Mallorca. "Estamos centrados en el partido de este sábado. La mejor forma de afrontar el próximo partido de Liga de Campeones es ganando y mostrando en el campo las virtudes del equipo. Vamos a ver si somos capaces de mantener la buena línea en casa de juego y resultados, e intentar no encajar por cuarta semana consecutiva", señaló.

En caso de ganar al Mallorca, el Villarreal firmaría el mejor primer tercio de temporada en Primera de su historia, algo que el técnico calificó como "una coincidencia de todo lo bueno" hecho hasta el momento.