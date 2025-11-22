El Villarreal CF no cae en el juego bermellón y firma el mejor arranque de su historia

El Villarreal CF recibía al RCD Mallorca en un encuentro con más relevancia de la que parecía a simple vista. Tercero y decimosexto, dos equipos que, pese a tener un proyecto competitivo, actualmente tienen aspiraciones muy distintas. El mal arranque liguero de los bermellones le deja en La Cerámica en busca de un urgente ‘balón de oxígeno’; mientras tanto, el Submarino Amarillo, en su dualidad de estados de forma entre liga y Champions, busca mantener las buenas sensaciones recuperadas ante el RCD Espanyol y firmar el que sería su mejor arranque liguero en su historia.

La superioridad no siempre implica éxito

Intercambio de golpes y un vencedor no visible. Así se definió la primera mitad de este Villarreal-Mallorca. Un encuentro inaugurado con un auténtico correcalles impuso el primero en el luminoso para el Submarino. Gol de Gerard, el de siempre; esta vez sin magia, pero con algo más importante: efectividad. Tras una jugada mal defendida del conjunto bermellón, el catalán, situado casi en la línea de gol, asomó la pierna para abrir la lata en La Cerámica.

La alegría no duraría demasiado. El RCD Mallorca, como si de una secuencia instantánea se tratase, calmó las aguas. Tras un pase al costado izquierdo del cedido blaugrana, Pablo Torre, Samu Costa se perfiló desde fuera del área para propinar un disparo raso al palo largo; uno de esos tiros que parece que no, pero sí. Sin apenas tiempo para reaccionar el conjunto groguet volvía al estado inicial del encuentro: empate.

Pese a esto la superioridad fue abrumadora. Tras la llegada de las tablas, el conjunto bermellón propuso un futbol embarrado que, aunque el Villarreal CF supo lidiar, no fue suficiente para conseguir una ventaja. La templanza y la forma de crear juego en el Submarino es de un equipo que no le teme a nada ni a nadie. Eso sí, Gerard es incombustible. No hay jugada de los suyos que no pase por sus pies, no es novedad, pero aun así asombra. Si a esto le sumamos factores como la salida de balón con Renato Veiga, o la facilidad para atacar la espalda de Pepe, el Villarreal CF deja claro que esto va más allá del factor campo.

Un premio a base de insistencia

El Villarreal menos incisivo, aunque igualmente superior, acorraló a los mallorquines en su campo; aún así el resultado no reflejaba al dominador del encuentro. En todo este entramado comenzó a destacar un factor: el arbitraje. Entre todo el fútbol ‘tosco’ del RCD Mallorca se resaltaron las decisiones del colegiado que, desde faltas no pitadas hasta un penalti anulado a Pape Gueye, crisparon (y mucho) a la afición amarilla. Los pitidos se convirtieron en la sinfonía principal en La Cerámica.

Pese a esto y como un barco a contracorriente el Submarino insistió; y encontró ‘oro’. Sería en un nuevo ataque amarillo, esta vez de una de las piernas frescas introducidas por Marcelino: Buchanan. Este envió un centro al área que, aunque interceptado por la defensa bermellona, permitió a Oluwaseyi cazar un rebote y hundirlo contra la red visitante. El tanto se revisó por fuera de juego, pero la sala VOR impuso sentencia y los groguets se adelantaron en el marcador.

Con apenas minutos por disputar y un juego totalmente embarrado, el Villarreal CF se hizo con la victoria ante su gente. Triunfo que son tres puntos, tres puntos que le mantienen ‘vivo’ en la pelea por la segunda plaza y que firma el mejor arranque liguero de la historia del Submarino Amarillo.