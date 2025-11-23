La reflexión de Marcelino sobre una polémica arbitral de lo más habitual

Que el nivel arbitral en LaLiga es muy bajo no lo vamos a descubrir ahora. Tampoco que, en ocasiones, el VAR genera polémicas y errores donde no los había. El criterio de quienes ponen las normas o quienes deben poner los límites no siempre casan con el fútbol real. Es una queja habitual de los futbolistas y entrenadores que los colegiados entiendan el fútbol como es, no como lo marcan unos criterios generados desde un despacho.

En este sentido y dejando de lado los numerosos errores arbitrales que se suceden jornada tras jornada en el fútbol español, el técnico del Villarreal Marcelino García Toral ha puesto el dedo en la llaga sobre un asunto que afecta a todos: el tiempo añadido.

¿Cómo es posible que un equipo que pierde tiempo durante media hora para tratar de asegurarse puntos sea beneficiado por los árbitros? Es evidente que cada árbitro tiene su criterio personal sobre el tiempo añadido, ya que no cuadra pues lo que ocurre al término de las primeras o segundas partes según en qué partidos.

La queja de Marcelino

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este sábado, tras la victoria ante el Mallorca, que ganar partidos con las dificultades que planteó el rival demuestran que su equipo es "competitivo". El asturiano indicó que el Villarreal "apostó por crear, atacar y ganar" con los cambios y se quejó de las "constantes interrupciones del juego, algo de lo que responsabilizó al árbitro "por permitirlo".

Marcelino García Toral, con La Cerámica de fondo / Villarreal CF

También se quejó del descuento de ocho minutos "porque se favorece al infractor", añadió Marcelino, que dijo estar "muy contento" con la dinámica de su equipo, que ha firmado el mejor arranque de su historia. Y es que el equipo amarillo marcha tercero en la clasificación.