El Borussia tan solo ha caído ante un conjunto español en una de las últimas ocho visitas

El Borussia, que recibe este martes al Villarreal en partido correspondiente a la primera fase de la Liga de Campeones, tan solo ha caído en su estadio ante un conjunto español en uno de los últimos ocho enfrentamientos. Tras no haber sido capaz de ganar en sus cuatro primeros encuentros, el Villarreal está casi obligado a hacerlo para tener alguna opción de pasar de ronda.

El equipo alemán cosechó su única derrota hace un año, en diciembre de 2024, cuando el Barcelona se impuso por 2-3 en la liguilla inicial de la máxima competición continental con goles de Ferrán Torres, dos y Raphinha. Un triunfo que rompió una racha de siete años sin ganar de un conjunto español, desde 2017, y en el que se disputaron cinco duelos.

En este tiempo el balance de los equipos españoles fue de tres empates y dos derrotas con 5 goles a favor y 11 en contra. El Atlético de Madrid fue la víctima en dos ocasiones y en ambas fue goleado: 4-0 en la liguilla de la 2018-2019 y 4-2 en los cuartos de final de 2023-2024.

Los empates fueron cosechados por el Barcelona (0-0) en la liguilla 2019-2020 y el Sevilla, dos veces, 2-2 en los octavos de final de la 2020-2021 y 1-1 en la liguilla de la 2022-2023. Este mismo año han sido dos los equipos que han sucumbido en territorio teutón: el Barcelona (3-1) en la vuelta de los cuartos de final – se había impuesto en el Nou Camp por 4-0 – y el Athletic (4-1) esta misma campaña, hace apenas un mes.