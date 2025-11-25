El Villarreal CF de Pepe Reina se mete en dieciseisavos de la Youth League

Claro que sí, la cuarta victoria seguida llegó en Dortmund, en Alemania, frente al Borussia. Cuatro triunfos seguidos suma el juvenil del Villarreal en esta UEFA Youth League. Este martes el equipo de Pepe Reina derrotó al Borussia Dortmund en el último suspiro (min. 88) gracias al gol del mediocentro ovetense Unai Rodríguez. Antes, Hugo López firmó el 0-1, y mediada la segunda parte llegó el empate. Pero en el último suspiro el 1-2 del asturiano sirvió para clasificarse para los dieciseisavos de final de esta atractiva competición sub-19.

El tempranero gol del mediapunta murciano Hugo López marcó el devenir de una primera parte donde los vila-realenses tuvieron mucha llegada a la portería alemana. Ese 0-1 se materializó en el minuto 9 cuando el centro del lateral Aran Vidal lo remató Hugo, sobre la marcha, envió el balón al fondo de las mallas de Aaron Held.

En busca del segundo

Era el primero de los cuatro tiros del murciano a portería y el Villarreal ya había cobrado ventaja en el marcador. A partir de ahí el Borussia se estiró aún más y pudo haber empatado el partido en el minuto 11 con un remate de Cherney que escupió el palo de la portería ‘grogueta’. Hugo, Palomares, Iker Adelantado y Unai Rodríguez también intentaron incrementar la ventaja antes que llegase el descanso.

Duro empate del Dortmund

Poco a poco se le fueron complicando las cosas a un Villarreal que buscaba hacer el segundo gol para no llegar a la recta final sin tantas apreturas, y lo que llegó fue el empate del Borussia Dortmund en el tramo más complicado del encuentro. En el minuto 73, anotado por el zaguero local Paul Ayuk Tanyi. Así que el encuentro volvía a empezar con poco más de un cuarto de hora por delante.

Celebración del Villarreal CF del gol de a victoria en la Youth League / Villarreal CF

Gol final y éxtasis

Pero a falta de dos minutos para el final un buen pase de Moussa Traoré al mediocentro ovetense Unai Rodríguez acabó con el balón al fondo de las mallas y el equipo del Villarreal enloquecido festejando un gol para firmar una victoria espectacular. La cuarta seguida.