El Villarreal sufre su mayor goleada y peor sequía anotadora en la Liga de Campeones

El Villarreal, que fue goleado por el Borussia Dortmund (4-0) en el Iduna Park en la quinta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, ha sufrido de esta manera su derrota más abultada en esta competición, al tiempo que atraviesa por su peor sequía anotadora. El conjunto dirigido por Marcelino presentó resistencia hasta que Guirassy abrió el marcador al filo del descanso y más tarde sentenció el choque, minuto 54, al anotar el segundo tanto tras la expulsión de Juan Foyth, la goleada la redondearon más tarde Adeyemi y Svensson.

Una derrota que supera el que hasta ahora era el peor registro del club en la máxima competición continental de clubes en sus más de 50 choques desde que debutara en la temporada 2005-2006. Hasta el momento un 3-0 había sido la mayor goleada recibida. Un resultado que se había dado en dos ocasiones: la primera ante el Arsenal (3-0) en Londres, en los cuartos de final de la temporada 2008-2009, y la segunda como local frente al Manchester City (0-3), en la fase de grupo de curso 2011-2012.

Pero además suma una sequía anotadora de 270 minutos que se ha convertido en su peor racha sin marcar en Liga de Campeones.

4-0.- El Villarreal se queda sin margen de error tras una noche aciaga en Dortmund / SD

El equipo villarrealense anotó su último tanto ante el Juventus (2-2) en La Cerámica por mediación de Renato Veiga que igualó el choque en el tramo final del partido. Desde entonces, el conjunto español no ha sido de capaz de batir la meta rival en los duelos ante el Manchester City (0-2), Pafos (1-0) y Dortmund (4-0).