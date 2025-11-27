La Real Sociedad se queda sin su estrella contra el Villarreal

El Villarreal CF se enfrenta ante la Real Sociedad en San Sebastián y los locales no podrán contar con su estrella: Mikel Oyarzabal. El capitán donostiarra sufre una lesión muscular, concretamente en el isquiotibial. Aunque esto era cuestión de tiempo.

Oyarzabal lo ha jugado todo, tanto con su equipo como con la Selección Española: 20 encuentros de los cuales en 19 ha sido titular. El alto volumen de partidos y la cantidad de minutos no quieren decir nada directamente, aunque favorecían esta situación. Además, el atacante de Eibar es el líder del equipo, con cinco tantos y tres asistencias en este inicio liguero, siendo uno de los pilares de esta 'resurrección' txuri-urdin.

El equipo donostiarra también tiene en la enfermería a otros dos delanteros, Óskarsson y Karrikaburu, por lo que podrían tener más minutos el exvalencianista Umar Sadiq y Gorka Carrera, máximo artillero del filial en Segunda División. Toda esta situación favorece al cuadro de Marcelino García Toral que, con la buena situación liguera y el pinchazo de Real Madrid, podría tener en su mano apoderarse de la segunda plaza.