Marcelino: "Debemos seguir mejorando, pero en ningún caso dudar de nosotros"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, afirmó este viernes, en rueda de prensa, que su equipo debe seguir mejorando, pero en ningún caso "dudar" a pesar de los malos resultados obtenidos en la Liga de Campeones. "El partido de Dortmund quedó atrás y ahora pensamos en el futuro", dijo el asturiano, que aseguró que al Villarreal le espera un partido "muy complicado" el domingo ante una Real Sociedad "en un muy buen momento tras un inicio dubitativo".

"Además, tiene jugadores de calidad que ahora están en su mejor momento", añadió el técnico, que diferenció la trayectoria del Villarreal en la Liga con respecto a la Liga de Campeones. "Vamos terceros, tras 13 jornadas, y a tres puntos del líder, por lo que estamos haciendo las cosas muy bien", comentó el preparador, que confió en que el Villarreal pueda mantener su buena dinámica.

"No hay nada que reprochar a los futbolistas y sólo hay que animarles a que sigan por este camino", quien volvió a mencionar la magnitud de todos los rivales a los que se ha enfrentado en Europa su equipo para explicar la diferencia de rendimiento. "El partido ante el Pafos es nuestro lunar, pero hemos dado un buen nivel. Que no nos llega, pues tenemos que dar más", argumentó Marcelino, que evitó hacer cábalas sobre las opciones de clasificación para la segunda fase de la Liga de Campeones para centrarse en el partido ante la Real.

Partido difícil el domingo

"Ellos vienen de sumar 11 puntos de 15, pero nosotros 13 de 15. Será un partido difícil, pero el Villarreal ha demostrado capacidad para competir ante cualquiera", afirmó Marcelino, que no quiso poner como excusa el cansancio o la acumulación de partidos para ofrecer un buen nivel en San Sebastián.

"Lo que queremos es sumar puntos para volver a jugar la Liga de Campeones. Cuando más veces la juegan futbolistas, entrenador y club, más opciones tienen de ganar partidos porque tienes más experiencia", explicó.

VILLARREAL, 01/11/2025.- Nicolás Pepe (i), del Villarreal, y el entrenador del equipo, Marcelino, durante el partido de LaLiga que enfrentó al Villarreal contra el Rayo Vallacano este sábado en Villarreal. EFE/ Andreu Esteban / Andreu Esteban / EFE

"Ojalá podamos dar ante la Real el mismo nivel, con matices, que en la primera mitad ante el Dortmund", señaló el asturiano, que destacó la velocidad del equipo donostiarra en las transiciones "porque es veloz y preciso" y la calidad de jugadores como Kuko y Brais Méndez.

Mejores registros en LaLiga

Por último, el entrenador calificó de "paradójico" que el Villarreal, que está batiendo sus mejores registros en la Liga, no haya podido ofrecer el mismo nivel en Europa. "A veces el fútbol no tiene explicación. Si ves la jornada de los equipos españoles en Europa igual nos falta un plus, cositas y detalles. Pese a todo estamos contentos con la temporada y esta plantilla tiene margen de progresión", concluyó.