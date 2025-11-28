Las sorprendentes palabras de Wayne Rooney sobre Yeremy Pino

Yeremy Pino desembarcó en Inglaterra a finales de verano y, desde entonces, no ha pasado desapercibido en las Islas Británicas. El Crystal Palace se hizo con su pase procedente del Villarreal CF a cambio de 30 millones de euros con el objetivo de suplir a Eberechi Eze, la exestrella de los 'eagles', y por el momento está consiguiendo olvidar al inglés.

El extremo ya sabía lo que era asistir con su nuevo equipo, pero ahora también conoce la sensación de marcar un gol en Premier League y, además, lo hizo con un gol de bellísima factura. Pino cogió el balón en la frontal y, con una 'rosca' fantástica, puso el esférico en la escuadra de la portería rival. Ahora, tanto su entrenador Oliver Glasner como una auténtica leyenda del fútbol inglés, Wayne Rooney, se han 'rendido' al jugador de Las Palmas de Gran Canaria.

Rooney y Glasner se deshacen en elogios

Por su parte, Glasner alabó la adaptación a su nuevo equipo y el trabajo de Pino: “Se está acostumbrando a nuestra forma de jugar y a nuestros patrones. Es su segundo gol, el primero en la Premier League. También ha dado un par de asistencias. Está mejorando cada vez más. Lo que realmente me encanta es que siempre se entrega al 100% y se compromete con el equipo. Trabaja muy duro, por lo que suele acabar agotado tras 60, 70 o 75 minutos”.

Suele ser habitual que los técnicos elogien a sus futbolistas, sin embargo, no es tan normal que lo haga una figura tan importante como Wayne Rooney, lo que indica que el 'fenómeno Yeremy' es más que real en la Premier League. El mítico delantero del Manchester United quedó impresionado con Pino y destacó en la BBC su capacidad para aparecer entre líneas y filtrar pases de gol: "Hay mucha presión sobre él al fichar por este Crystal Palace. Obviamente, vino como sustituto de Eze. Nunca es fácil marcarlo para los defensas y aquí tiene la inteligencia para hacer un pase de primeras a Mateta. Y luego nos muestra su talento con un pequeño taconazo, que seguro que a los aficionados del Crystal Palace les encantaría ver. No hay ningún jugador de los wolves a menos de 10 metros de él. Da un toque precioso y remata de forma fantástica”.

Yéremy Pino celebrando un gol en la Conference League con el Crystal Palace / EFE

Un nuevo ídolo en Selhust Park

No cabe duda de que la llegada a Inglaterra le está sentando muy bien a Yeremy Pino, quien ya es un ídolo para la afición londinense, la cual le ha creado ya su cántico personal: "Yeremyyy; Pino, running down the wing; Pino, makes the Palace sing; Pino, we’re all going to Leipzig...”, haciendo referencia a la final de Conference League que se disputará en la ciudad germana. Además, sus buenos minutos son tenidos en cuenta por Luis de la Fuente, que tiene en su agenda al canario para el Mundial del próximo verano.