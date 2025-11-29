El Villarreal visita a la Real de Soler y Guedes con el objetivo de seguir el tren de cabeza

Dos conjuntos en un buen momento, la Real Sociedad, en mitad de tabla con 16 puntos, y el Villarreal CF, tercero con 29, se medirán este domingo en Anoeta en el choque correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

El Villarreal llega a San Sebastián con la intención de olvidar el último partido europeo, tras ser derrotado por 4-0 por el Borussia Dortmund. El equipo de Marcelino quiere mantener su buen ritmo de resultados en la Liga y pretende defender su tercera plaza y su gran arranque en el campeonato liguero. Los amarillos tratarán de rescatar la versión con la que están compitiendo con los grandes del campeonato -FC Barcelona, Real Madrid y Atlético- de tú a tú.

Los villarrealense suman tres victorias a domicilio esta temporada y buscarán la cuarta en este séptimo partido, que, en el caso de lograrla, igualarán su mejor arranque a domicilio en Primera a estas alturas de campaña. De hecho, si consiguen su quinto triunfo consecutivo en la Liga, los de Marcelino rebasarán la barrera de los 30 puntos en apenas 14 jornadas y estarán a menos de un partido del liderato.

En su visita al conjunto donostiarra, el equipo de Marcelino García Toral mantiene las ausencias de los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, ambos con dolencias de larga duración. Tras el partido de Liga de Campeones del pasado martes, el técnico introducirá variaciones en el once respecto a este último partido.

Así, junto Luiz Júnior como portero, en defensa podrían acompañarle Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga y Alfonso Pedraza, mientras que en el centro de campo Dani Parejo y Santi Comesaña apuntan a la pareja de pivotes, acompañados en las bandas por Nicolás Pepe y Alberto Moleiro, mientras que Gerard Moreno parece fijo en la delantera y su acompañante podría ser Ayoze Pérez o George Mikautadze.

Seis partidos sin perder en la Real Sociedad

Mientras tanto, la Real se presenta en el encuentro ante un rival de la Champions League en su mejor racha de la temporada. Y lo hacen con el buen momento de forma de los exvalencianistas Carlos Soler y Gonçalo Guedes, ambos en el once titular donostiarra. Los de Sergio Francisco acumulan seis compromisos, cinco de ellos de LaLiga EA Sports, sin perder, y la pasada semana lograron la primera victoria a domicilio desde abril y la primera remontada desde marzo del 2024.

El equipo ya ha dejado atrás las malas sensaciones del inicio liguero y, poco a poco, se está empezando a ver a un equipo mucho más sólido y peligroso. Futbolistas como Gorrotxategi, Barrenetxea, Soler o Guedes han dado un paso al frente y las piezas empiezan a encajar mejor.

Cuando todo era felicidad en Zubieta, Mikel Oyarzabal cayó lesionado con una rotura en los isquiotibiales de su pierna izquierda, y estará fuera de los terrenos de juego cerca de tres semanas por lo que Sergio no podrá contar con el capitán y máximo goleador del equipo, y tampoco tiene en disposición a los lesionados Óskarsson y Karrikaburu.

Por ello, las alternativas al delantero centro son Sadiq, el único punta sano, Gonçalo Guedes, que también puede actuar ahí, y Gorka Carrera, el máximo artillero del filial en Segunda División que estará en la convocatoria.

La defensa, con la vuelta de Zubeldia tras superar una sobrecarga, y el centro del campo no presentan duda alguna de cara al once del domingo, pero la delantera es una incógnita.

Guedes apunta a jugar, ya sea en una de las dos bandas o de punta de lanza, pero los otros dos puestos los pueden ocupar Zakharyan, Barrenetxea, Kubo y Sadiq. Barrenetxea es el que más en forma está de todos, pero habrá que ver si está para 90 minutos tras el fuerte hematoma que sufrió. Kubo, en mal momento, es otra baza importante, pero probablemente Sergio se guarde a alguno de los dos en el banquillo para la segunda mitad.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Guedes, Zakharyan y Sadiq.

Villarreal CF: Luiz Júnior, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Dani Parejo, Santi Comesaña, Nicolás Pepe, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Ayoze Pérez o George Mikautadze.

Árbitro: César Soto Grado (La Rioja).

VAR: Jorge Figueroa Vázquez (Andalucía).

Estadio: Anoeta

Hora: 14:00 horas