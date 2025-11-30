Dani Parejo, por encima de Sergio Ramos

Dani Parejo es historia de la Liga. El centrocampista del Villarreal CF y ex del Valencia CF, en el que se convirtió en referente durante la década pasada, ha cumplido este domingo 537 partidos en la Liga. Una cifra histórica de partidos jugados en la competición española que le ha valido para superar dentro del top al exmadridista Sergio Ramos.

Con su participación en la recta final del encuentro Real Sociedad - Villarreal, ganado 'in extremis' por los amarillos, Parejo ha alcanzado los 537 partidos para colocarse octavo en el ranking de futbolistas con más partidos en la historia de la Liga. Uno más que Sergio Ramos, noveno.

Dani Parejo, campeón de Copa en 2019 con el Valencia y de la UEFA Europa League en 2021 con el Submarino, es historia viva de la Liga. La cantidad de partidos del de Coslada en la Liga se divide de la siguiente manera: Valencia CF (282), Vilarreal CF (186), Getafe (64) y Real Madrid (5). El madrileño, criado en la cantera del Madrid, ha hecho su carrera de modo especial en los grandes clubes de la Comunitat Valenciana: Valencia y Villarreal. Nueve temporadas en Mestalla, y ya seis en La Cerámica.

Además, Dani Parejo es el tercer futbolista dentro del top 10 con más participaciones en la Liga que ha vestido la camiseta de un equipo valenciano. Los otros dos son, precisamente, los primeros de la lista: Andoni Zubizarreta y Joaquín Sánchez.

