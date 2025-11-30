Moleiro coloca al Villarreal en la segunda posición

El Villarrealempezó muy fuerte en su visita al Reale Arena y un primer gol de Ayoze pasada la media hora de encuentro y otro de Moleiro antes de alcanzar el minuto 60 colcoaron el 0-2 en el luminoso. EL segundo puesto de LaLiga parecía un hecho ante una Real Sociedad que arrancó el encuentro perdida, con un mal Umar Sadiq en punta. Un par de recolocaciones y Carlos Soler recortó distancias justo después.

Los de Marcelino aguantaban la ventaja, pero un gol de Barrenetxea en el 87 metió el miedo en el cuerpo, aunque lejos de rendirse y conformarse con el empate, los amarillos aprovecharon su última ocasión para anotar el tercero ante un equipo que flaquea más de lo debido en defensa. Era el minuto 95 y justo antes de que el colegiado señalara el final de partido, de nuevo Moleiro batió a Remiro para colocar el definitivo 2-3.

Una victoria para adelantar a Atlético y Madrid

La victoria no sólo supone 3 puntos, sino que además conlleva un salto en la tabla para ponerse segundo clasificado superando al Atlético de Madrid e igualando al Real Madrid, que todavía debe jugar su partido de la jornada. Si los de Alonso ganan se pondrán de nuevo primeros, mientras que con un empate arrebatarían la segunda plaza al Villarreal CF.