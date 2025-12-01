El Villarreal encadena tres victorias a domicilio dos años y medio después
El Villarreal, que se impuso a la Real Sociedad por 2-3 en Anoeta en Liga, acumula tres triunfos consecutivos a domicilio, una circunstancia que no se producía desde hacía más de dos años y medio.
El equipo dirigido por Marcelino se impuso con un gol de Moleiro en el descuento después de que el conjunto donostiarra igualara, por mediación de Barrenechea y Carlos Soler, la ventaja inicial conseguida por los castellonenses gracias a los tantos de Ayoze y Moleiro. La actual racha la inició el Villarreal el pasado 25 de octubre cuando se impuso al Valencia (0-2) en Mestalla. Más tarde venció al Espanyol en Cornellá por idéntico marcador (0-2).
De esta manera, su última derrota lejos de La Cerámica se produjo contra el Real Madrid (3-1) hace casi dos meses, el pasado 4 de octubre. Para encontrar una racha similar a la actual hay que remontarse al curso 2022-2023 cuando ganó de manera seguida al Almería (0-2), Osasuna (0-3) y Real Madrid (2-3).
Entonces el banquillo estaba ocupado por el cántabro Quique Setién y consiguió finalizar el campeonato en quinta posición.
