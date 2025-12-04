Arnau Tenas salva al Villarreal CF en la tanda de penaltis

El Villarreal CF rompe su maldición con la Copa del Rey después de conseguir la clasificación a la siguiente ronda de Copa del Rey gracias a la tanda de penaltis ante un Atlético Antoniano que supo complicarle las cosas al Submarino. El conjunto de Marcelino logró adelantarse en la prórroga gracias a un tanto de Ayoze Pérez y desperdició la ventaja dejándose empatar con un tanto en la segunda parte.

Los 90 minutos reglamentarios terminaron con empate a cero y los dos goles llegaron en la prórroga, cuando Ayoze adelantó al Villarreal, pero Jesús García empató para forzar una resolución desde los once metros en la que los cinco futbolistas amarillos anotaron y Arnau Tenas repelió el lanzamiento del defensor local Durán. Los futbolistas de Primera estaban notoriamente incómodos sobre el césped sintético del Municipal de Lebrija, lo que propició una primera media hora fea en la que las dos únicas ocasiones visitantes llegaron a la salida de sendos saques de esquina, pero ni Hugo López ni Rafa Marín supieron precisar sus remates.

Buchanan ante Raul Rojas en el Antoniano-Villarreal / RRSS Villarreal CF

El delantero canterano reclamó mediado el primer tiempo (min. 22) un penalti por mano de Antonio, que se marchó lesionado poco después, mientras que los locales sólo inquietaron a Arnau Tenas con tiro lejano que desvió Peral en el punto de penalti y estuvo a punto de despistar al portero catalán. Los castellonenses sí apretaron en el tramo final del primer tiempo, cuando Pepé ensayó un tiro de media distancia que Matías Árbol detuvo pese al bote insidioso del balón (min. 44) y Oluwaseyi mandó una pelota que le había brindado Pape Gueye tras una magnífica jugada personal (min. 45).

La tendencia de dominio visitante se prolongó en los primeros instantes del segundo periodo con una clara oportunidad de Solomon, que se topó con Matías Árbol cuando interceptó un centro-chut de Pape Gueye (min. 48), pero enseguida volvió a caer el Villarreal en el ritmo premioso del comienzo del partido. Las entradas de Mikautadze y Ayoze (min. 67) mejoraron la animación de los de Marcelino, que pusieron a Oluwaseyi dos veces en situación de evitar la prórroga, aunque Revuelta salvó sobre la línea en la primera ocasión y el tiro raso del canadiense rozó el poste en la segunda. El delantero local José Pedraza, que se enfrentaba a su tío Alfonso, entró en la prórroga para realizar el tiro más peligroso del Antoniano en toda la noche, un disparo tras una interceptación de un pase horizontal de Renato Veiga que salió a pocos centímetros del palo (min. 100).

Los jugadores del Villarreal CF tras la victoria ante el Antoniano en la tanda de penaltis / RRSS Villarreal CF

La eliminatoria se descerrajó cuando la primera mitad del tiempo suplementario llegaba a su fin en un saque de esquina magistralmente botado por Dani Parejo hacia la cabeza de Ayoze, que irrumpió en el primer poste y cruzó su testarazo a las mallas, pero el Antoniano aún tuvo arrestos para empatar. En el descanso de la prórroga, Lolo Rosano mandó subir la línea de presión a sus pupilos, lo que propició un robo en el círculo central y espacio para Pana, que se atrevió con derechazo desde 30 metros que repelió la cruceta y Jesús García, atento al rebote, cabeceó a puerta vacía.