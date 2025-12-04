Tenas: "No tenía mucha experiencia en tantas de penaltis, me he guiado por los análisis y la intuición"

El portero del Villarreal CF, Arnau Tenas, aseguró tras haber sido determinante para la clasificación de su equipo para la siguiente ronda de la Copa del Rey al detener un penalti en la tanda que decidió el cruce ante el Antoniano que no tenía mucha experiencia en esas situaciones y achacó su parada al trabajo de análisis previo y a cierta intuición. "No tenía mucha experiencia en tantas de penaltis, la verdad es que no recuerdo la última cuando fue. Hemos analizar con el entrenador de porteros y tenía más o menos una idea de cómo podía ir. Al final juntando eso y un poco de intuición, hemos podido parar uno que nos lleva a la siguiente ronda", apuntó en declaraciones a los medios.

Motivados con la Copa

El guardameta aseguró que en la plantilla hay una gran motivación por este torneo. "Nos quedan cinco partidos para poder llegar a una final, el equipo lo sabe y por eso da el máximo para poder pasar la rondas. Eso es una competición que te permite soñar y poder aspirar a ganar un título", remarcó.

"Estamos agradecidos y contentos por pasar una ronda eliminatoria, que no era fácil. Creo que el equipo ha hecho un partido impecable, ya que hemos estado siempre serios y el rival no ha tenido ocasiones. Hemos generado pero no hemos estado afortunados de cara a gol, pero en todo momento teníamos las cosas muy claras", afirmó.

Así vio la eliminatoria

El portero dijo que sabían los problemas que se iban a encontrar por las características del terreno de juego. "Sabíamos a lo que veníamos y lo que teníamos que jugar. Nos tenemos que adaptar a toda la situaciones. Creo que el equipo ha demostrado que tiene ganas. Al final no las hemos jugado en los penaltis y la verdad es que mis compañeros han estado muy bien y yo he podido parar uno", señaló.

"Siempre intento aprovechar las oportunidades que me dan, sea la competición que sea. Estoy preparado para poder ayudar en cualquier momento. Siempre intento dar lo mejor de mí ayudar y animar a mis compañeros", dijo Tenas tras su titularidad.

"No hay nada fácil. Cada eliminatoria tiene sus cosas. Esta vez nos ha tocado este rival y esta situación, ahora veremos cuál es el próximo. Lo que he dicho, lo importante es que hemos pasado a la ronda y el equipo está preparado y aspira a todo", concluyó.