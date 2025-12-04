El Villarreal supera una tanda de penaltis en la Copa 23 años después

El Villarreal, que ha pasado la segunda ronda de la Copa del Rey tras eliminar este miércoles en los penaltis (3-5) al Antoniano, equipo de la localidad sevillana de Lebrija, ganó una tanda de lanzamientos desde los once metros en este torneo después de veintitrés años. Tras el 1-1 con el que acabó la prórroga, por el conjunto dirigido por Marcelino transformaron su lanzamiento todos los elegidos, Parejo, Gueye, Mikautadze, Ayoze y Akromach, mientras que Arnau Tenas le detuvo uno al local Durán.

Para encontrar una eliminatoria en la que hubiera avanzado desde los once metros hay que remontarse a la temporada 2001-2002, cuando apeó al Levante por 3-4, tras haber finalizado el choque con empate a uno, en los dieciseisavos de final. Desde entonces, tan solo se había enfrentado a una situación similar en una ocasión -dieciseisavos de final del curso 2023-2024-, y fue eliminado por el Unionistas de Salamanca por 7-6.

Antes de apear al Levante, el Villarreal había caído en dos tandas de penaltis. Contra el Granada en la campaña 2000-2001, y ante el Compostela en una eliminatoria a doble partido en la que ambos conjuntos se impusieron en casa por 3-0.

Sus primeras experiencias en la suerte de los penaltis se remontan a la década de los ochenta, y fueron positivas, ya que apeó al Valencia, con el que empató 2-2 y al que doblegó por 4-3, y al Gandía, con el que firmó tablas sin goles y al que eliminó por 3-0 desde los once metros en la temporada 1986-1987.