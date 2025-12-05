Malas noticias en el Villarreal: Gerard Moreno es baja

Malas noticias en el Villarreal. Gerard Moreno ha vuelto a caer lesionado. Así lo ha confirmado Marcelino García Toral en la rueda de prensa previa al choque correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports que enfrenta al conjunto 'groguet' y al Getafe CF este sábado 6 de diciembre a partir de las 14:00 horas en el Estadio de la Cerámica. El técnico asturiano ha reconocido que la ausencia del ariete catalán para el encuentro porque padece "una lesión recurrente" que consideran "menor".

Esta noticia llega apenas dos meses después de su vuelta a los terrenos de juego tras la recuperación de la lesión en el muslo que le apartó del submarino durante casi dos meses. Moreno se lesionó en la primera jornada de la competición liguera frente al Real Oviedo. Su regreso se hizo esperar hasta el 18 de octubre, cuando volvió a pisar el verde en el empate ante el Real Betis.

Desde aquel encuentro en la Cerámica ante el conjunto verdiblanco, si algo había sorprendido a la afición del Villarreal era el gran estado de forma en el que había regersado Gerard. El futbolista de 33 años anotó gol en cuatro duelos de manera consecutiva, demostrando su incidencia en la parcela ofensiva del equipo castellonense.

¿Cuánto tiempo estará de baja?

Más allá de las delaraciones de Marcelino, se desconoce el alcance de la lesión de Moreno, que ya se ausentó de la eliminatoria copera en la que el submarino venció en penaltis al CA Antoniano. En estos momentos se especula que el ariete podría estar de baja lo que resta de año, pero no se sabe a ciencia cierta.

No es la única baja del Villarreal

La del delantero catalán no es la única baja a la que Marcelino García Toral puede hacer frente este fin de semana. Tal y como ha reconocido ante los medios de comunicación, tanto Santiago Mouriño como Thomas Partey son duda para la visita del Getafe a la Cerámica.

El central uruguayo "no lo tiene nada fácil para llegar al partido", ha establecido el técnico asturiano. Además, el equipo médico del Villarreal también está pendiente de Partey y ha decidido esperar a después del último entrenamiento de la semana para tomar una decisión sobre su disponibilidad.

Si se confirma la ausencia de ambos, estas se sumarán a las bajas de los lesionados Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes; y del sancionado Pape Gueye, que cumple ciclo de amonestaciones.