El Villarreal sigue a lo suyo. El conjunto de Marcelino García Toral suma cinco victorias seguidas en Liga en una temporada en la que está rompiendo todo sus registros históricos. Además, llega a la cita frente al conjunto azulón tras haber sorteado el peligro de una eliminación temprana en la Copa del Rey, un torneo que en los últimos años siempre ha sido un dolor de cabeza.

Una victoria ante el Getafe de Bordalás le mantendría tercero en la tabla y daría continuidad a su buena racha en su estadio, donde sigue invicto ante su público esta campaña en LaLiga. Pero, además, sumar tres puntos le permitiría seguir de cerca la estela del Barcelona y del Real Madrid.

Marcelino García Toral, con La Cerámica de fondo / Villarreal CF

Alineaciones probables del Villarreal - Getafe

Villarreal: Luiz Júnior, Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Dani Parejo, Santi Comesaña, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Mikautadze o Tani Oluwaseyi.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Arambarri, Milla, Sancris; Liso y Borja Mayoral.