CRÓNICA: Un Villarreal CF gris escapa de la ‘trampa’ azulona

Villarreal y Getafe. Marcelino y Bordalás. Dos entrenadores que, dentro de sus pretensiones, saben exprimir al máximo a cada jugador dentro del terreno de juego. El Submarino con ganas sumar su quinta victoria consecutiva en competición doméstica y los guerreros de Bordalás con intención de quitarse las malas sensaciones como visitantes. Los visitantes implantaron su juego en la primera mitad, mermando a un Villarreal que, gracias a individuales y a la superioridad numérica, superó el juego azulón y se coloca (momentáneamente) a un punto dela segunda plaza.

El Getafe (casi) hunde al Submarino

El arte del Getafe, algo indescriptible. Los azulones con su juego físico más que característico ralentizaron las transiciones y juego rápido de los amarillos, haciendo que las ocasiones claras de estos brillaran por su ausencia. Con un partido embarrado totalmente por el juego visitante los de Marcelino estaban sin ideas, con una efectividad nula en ataque y cayendo en el ‘juego’ de los visitantes. Los soldados de Bordalás en su máximo esplendor.

Es por esto que al Getafe hay que ganarle con ‘algo más’ y el Villarreal de eso tiene. En este caso fue Buchanan, la definición de individualidad. Con el juego azulón sin dar un respiro y a escasos treinta segundos de terminar la primera mitad y tuvo que llegar el canadiense. Trallazo desde el costado derecho al palo largo, David Soria poco pudo hacer. Este tipo de partidos se ganan así, a ‘fogonazos’.

La mala suerte azulona y un brillo de color blanco y rojo

Al Villarreal se le acumularon las buenas noticias en la segunda mitad. Minuto 48 y roja a Luis Milla. Buchanan iba corriendo por la banda derecha y Luis Milla le empuja, no era para roja, ni siquiera para amarilla. El extremo canadiense le propino un balonazo (a conciencia) cuando el jugador azulón estaba tendido en el suelo y llegó la primera tangana del encuentro. Entre conversaciones incomprensibles, el árbitro decide amonestar con la pena máxima a Luis Milla.

Al Getafe le toca remar (por partida doble) y los de Marcelino no le dejaron pasar. Minuto 67 y Ruiz Junior decidió recrear una asistencia al más puro estilo ‘Ederson’ y Mikautadze no se lo pensó dos veces. El extremo amarillo se quedó prácticamente solo contra David Soria y demostró porque es el fichaje más caro de la entidad grogueta. Con una vaselina con la potencia justa y necesaria paralizó el tiempo durante varios segundos en La Cerámica. El silencio se adueño por unos instantes del hogar amarillo para estallar en un júbilo total. Era el momento para que el georgiano demostrará su potencial, y lo hizo.

VILLARREAL - GETAFE / Andreu Esteban

El Getafe CF no propuso un juego más agresivo, era más bien como si aceptara el resultado y intentara sufrir lo menos posible. La posesión, las ocasiones y los disparos, todos era de color amarillo. Los de Bordalás desorientados y con inferioridad numérica resisten como pueden e incluso varios fueras de juego les ‘salvaron’ de una derrota más abultada.. Este Villarreal CF se adapta a cualquier situación y este encuentro era un examen claro para ello. Los de Marcelino cumplieron, no con excelencia, pero cumplieron