La rajada del año de David Soria contra los árbitros: "No tienen huevos"

El partido entre Villarreal CF y Getafe CF estuvo muy marcado por la polémica. Más concretamente por la acción de la expulsión de Luis Milla, que vio la tarjeta roja después de encararse a Buchanan por, según el centrocampista azulón, tratar de darle un pelotazo en la cabeza.

Milla se revolvió y le dijo "Eres un hijo de p****, me puedes matar" al futbolista amarillo en alusión a las consecuencias que podría haber tenido un impacto tan fuerte a tan corta distancia. El colegiado, no obstante, escuchó el insulto y lo penalizó con tarjeta roja.

Luis Milla, una de las grandes amenazas del Getafe / EFE

David Soria se mostró contundente

Después del encuentro, el encargado de hablar ante los medios por parte del Getafe no fue otro que David Soria, que sedespachó a gusto contra el colectivo arbitral poniendo en duda su valentía y denunciando la diferencia de trato con respecto a un equipo grande-

El guardameta azulón fue muy claro en su exposición: "Le pega un pelotazo a un metro, que si le da en la cabeza, lo puede matar. Claro, ha reaccionado como reaccionaría cualquiera", relataba explicando la jugada antesde señalar claramente al colegiado: "Al final, el árbitro se ha hecho el valiente, como siempre hacen con nosotros".

Diferencia de trato

No se quedó aquí la denuncia de Soria, que fue un paso más allá para tratar de retratar la doble vara de medir: "Luego, abajo, en equipo grande, hay algunos jugadores, no voy a decir nombres, que se ríen en tu cara y no tienen huevos a expulsarlos, así de claro", se despachó el portero.

Soria, muy caliente, culminó su exposición diciendo que el árbitro "llega, se hace valiente, te echa con una roja, se llevan los aplausos del estadio, y nosotros nos vamos jodidos", dejando muy clara su opinión sobre lo vivido en el césped de la Cerámica.