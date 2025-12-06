El Villarreal busca defender la tercera plaza ante un Getafe que sueña con Europa

El Villarreal, a cinco puntos del líder de LaLiga (con un partido menos que el Barcelona), y el Getafe, a cuatro de los puestos europeos, disputarán en el estadio de La Cerámica un duelo en el que verificarán si son candidatos reales a pelear por objetivos que antes del inicio del curso parecían demasiado ambiciosos.

El conjunto castellonense suma cinco victorias seguidas en Liga en una temporada en la que está rompiendo todo sus registros históricos. Además, llega a la cita frente al conjunto azulón tras haber sorteado el peligro de una eliminación temprana en la Copa del Rey, un torneo que en los últimos años siempre ha sido un dolor de cabeza.

Una victoria ante el Getafe le mantendría tercero en la tabla y daría continuidad a su buena racha en su estadio, donde sigue invicto ante su público esta campaña en LaLiga. Pero, además, sumar tres puntos le permitiría seguir de cerca la estela del Barcelona y del Real Madrid.

Con un partido más disputado, el equipo de Hansi Flick tiene 37 puntos y el de Xabi Alonso 36 frente a los 32 del Villarreal y los 31 del Atlético, que también ha jugado un duelo más.

Muchas bajas en el Villarreal

En el capítulo de bajas, Marcelino García Toral volverá a perder por problemas musculares al delantero Gerard Moreno y tampoco podrá contar con Santiago Mouriño.

Gerard Moreno, ante el Mallorca / Europa Press

Además, tiene la duda de Thomas Partey. Esas ausencias se suman a las bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala y a la de Pape Gueye por sanción.

En el Getafe, la euforia está prohibida para su entrenador, José Bordalás. Se encuentra en un momento dulce tras volver a la senda de la victoria la pasada jornada frente al Elche (1-0) y después de eliminar al Navalcarnero con muchísimo sufrimiento (2-3 en la prórroga) para alcanzar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Nadie quiere lanzar las campanas al vuelo en un equipo cuyo claro objetivo es la permanencia. Y más después de los problemas que sufrió al inicio del curso, en el que no pudo inscribir durante tres jornadas hasta a seis jornadas por culpa del límite salarial.

Bordalás y sus jugadores saltaron todos los obstáculos posibles y ahora gozan de buena salud en la clasificación; son séptimos, con 20 puntos, a sólo cuatro de la sexta plaza y última europea que ocupa el Espanyol, a quien recibirá la próxima jornada.

Por eso, una victoria frente al Villarreal a domicilio podría ser el punto de partido para cambiar de mentalidad y pensar en empresas más ambiciosas. Ganar a uno de los mejores equipos de la Liga lejos del Coliseum son palabras mayores y conseguirlo serviría para que el Getafe se creyera que podría luchar por pasear su nombre por el continente el próximo curso.

Nyom y Arambarri, con el Getafe / EFE

Altas y bajas para el Getafe de Bordalás

Para conseguir esa gesta, Bordalás tendrá a casi toda su plantilla disponible. Sólo Abdel Abqar, con molestias físicas, y Davinchi, lesionado de larga duración, no podrán viajar a Villarreal.

El técnico alicantino recupera a Mario Martín, que se perdió la pasada jornada por acumulación de tarjetas, y volverá a formar un once muy diferente al que compuso para la Copa del Rey, con cuatro canteranos y jugadores menos habituales. Volverán, por tanto, sus pilares: David Soria, Djené Dakonam, Luis Milla, Mauro Arambarri y Borja Mayoral.