El Villarreal CF ya se frota las manos con el posible traspaso de Hassan

El modelo de gestión deportiva del Villarreal CF no deja de generar ingresos que, posteriormente, son reinvertidos con el objetivo de mejorar el equipo. Mientras el conjunto de Marcelino García compite entre los primeros clasificados de la Liga, codeándose con Barcelona y Real Madrid, los dirigentes no descuidan el mercado que se avecina. Un mercado, donde, para empezar, el club podría recibir una importante suma de dinero no esperada y siempre bienvenida.

El Real Oviedo, en la zona de descenso, se encuentra en serios problemas y tratará de solventarlos en enero con algún 'cambio de cromos'. Su jugador más cotizado es el extremo francés, de origen egipcio, Haissem Hassan. En los últimos días, según informó 'La Nueva España', el Trabzonspor turco ha ofrecido a los del Carlos Tartiere seis millones de euros por él, más variables por objetivos deportivos. De momento, el Oviedo se niega a cerrar el trato, reclamando algo más de dinero, pero la sintonía en la negociación es positiva.

¿Por qué el Oviedo pide más de 6 millones fijos?

¿Por qué el club ovetense intenta rascar algo más de dinero por Hassan? Entre otras razones, como desvela 'La Voz de Asturias', porque el Villarreal CF posee el 40 % de un futuro traspaso. En el verano de 2024, cuando el Submarino acordó la venta del atacante zurdo al Oviedo por una suma próxima a millón y medio de euros, se reservó ese porcentaje, siempre y cuando un traspaso posterior de los ovetenses del jugador rebasara los 700 000 euros. Una cantidad que, a buen seguro, se superará.

Hassan ha perdido peso en los onces titulares desde que Luis Carrión se hizo cargo del equipo en lugar de Veljko Paunovic. La oferta es tentadora, pero el Oviedo quiere estirarla todo lo posible porque se quedará con no más del 60 %, y necesita reforzarse en varias posiciones. Si los turcos aumentan ligeramente la oferta, al Villarreal podría caerle una cifra próxima a los tres millones de euros.

De todos modos, la propuesta turca le seduce, ya que con las variables podría elevarse a los ocho millones. Además, el Trabzonspor incluiría en la operación al delantero Danylo Sikan, ucranio de 24 años.