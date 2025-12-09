Atlas News

Marcelino García Toral: "Si tenemos nuestro mejor nivel, somos mejor equipo que el Copenhague

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha pasado por sala de prensa de la previa del partido de Champions de este miércoles contra el FC Copenhague a partir de las 18:45 horas. El Submarino Amarillo busca obtener su primer triunfo en la máxima competición continental contra el conjunto danés y el técnico asturiano ha dejado claro que ya es hora por lo que saldrá con todo. "A nuestro nivel, somos mejor equipo que el Copenhague. Vamos a afrontar el partido como hemos afrontado el resto, con el propósito de competir y de ir a ganar el partido. No vamos a cambiar la forma de encarar dichos encuentros, ya que siempre el objetivo ha sido obtener la victoria", ha explicado. Eso sí, Marcelino tiene la enfermería hasta arriba con Diego Conde, Santiago Mouriño, Dani Parejo, Gerard Moreno y Thomas Partey lesionados o con molestias físicas. Además, Juan Foyth es baja por sanción.