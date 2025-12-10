VÍDEO: Lío con el himno de la Champions en La Cerámica: ¡Ojo a las caras!

El Villarreal-Copenhague de la Champions League ha comenzado mal y no solo por el gol tempranero de Elyounoussi (0-1) a los dos minutos de juego. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Campeones, ha comenzado con lío en la megafonía. Para sorpresa de todos, en lugar del himno de la Champions ha sonado el himno de la UEFA Europa League. Las caras de los jugadores, avergonzados por la equivovación, eran un poema. El público de la Cerámica reaccionó con silbidos.

El Villarreal se juega ante el Copenhague mantener vivas sus escasas opciones de poder seguir adelante en la Liga de Campeones, ya que con tan solo un punto en las cinco primeras jornadas está obligado a ganar los tres partidos que quedan y buscar golear en alguno de ellos.

El equipo de Marcelino García Toral llega a este duelo siendo uno de los mejores equipos de la Liga española, con una racha de seis victorias seguidas, pero en Europa los resultados no le están acompañando, por lo que se encuentra en una situación límite, en el que cualquier tropiezo le dejará fuera de la competición de cara a la siguiente fase.