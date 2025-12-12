"No creo que nos vayamos a relajar, el Levante está en una situación complicada"

El Villarreal, apesadumbrado en Champions tras obtener solo un punto y prácticamente despedirse del campeonato europeo, vuelve a LaLiga en medio de una racha de resultados que lo ubica, como mínimo, en condiciones de tutear a Barcelona y Real Madrid en la lucha por el título. Seis victorias consecutivas en liga han disparado a un Submarino Amarillo que se desplaza al estadio del colista con tal de seguir su racha triunfal y, de paso, afrontar el encuentro de la semana que viene ante el Barça en condiciones de hacerle frente con las máximas garantías posibles.

Sin embargo, Marcelino García Toral prevé un partido complicado contra el Levante. Pese a estar situado en última posición, a cinco puntos de distancia con la permanencia, el entrenador amarillo piensa que los de Álvaro del Moral serán un hueso duro de roer no solo por la necesidad, sino por ser un equipo que sale a ganar independientemente de la circunstancia. “Ellos necesitan buscar la victoria, porque están en una situación complicada. Mi sensación es que en Pamplona salieron a ganar. Nosotros, independientemente del rival, tenemos que intentar ser nosotros mismos. Siempre hay un rival que contrarrestar. Pero, independientemente de la categoría, hay que respetarlo. Para nada va a ser sencillo. Ellos en casa aún no han ganado, pero han jugado menos. Eso lo tenemos que tener en cuenta”, dijo Marcelino en rueda de prensa.

Motivación máxima

Ese es el motivo por el que el Villarreal saldrá al Ciutat de València a darlo todo. La sensación de superioridad entre ambas plantillas puede generar relajación, pero, y más después del batacazo en Champions contra el Copenhague, Marcelino García Toral no quiere que su equipo baje el ritmo. Y más, frente a un Levante herido, pero que quiere canalizar toda su rabia con tres puntos contra el Villarreal. “No creo que nos vayamos a relajar y no creo que el otro día jugamos relajados. Es una tendencia fácil cuando un equipo se cree superior a otro, si no ganas es que te relajas. Pero no me parece que nos vayamos a relajar, evidentemente lo vamos a evitar. No creo que vaya a ser el caso. Me niego a creer que es la forma en la que vamos a enfrentar el partido. La motivación es muy importante y hay que buscar la motivación máxima en cada partido”.