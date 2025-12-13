Marcelino: "La liga española no está hecha para quien no sea Madrid o Barça"

Marcelino García Toral, Premio SUPER 2025 Entrenador del año, repasa la actualidad de su equipo, el Villarreal CF, el más en forma de la Liga en los últimos dos meses, pero también, eliminado de la Champions, como él mismo dijo, tras una competición "nefasta". Dos caras de la misma moneda que el técnico analiza en busca de hacer más sólido al Submarino para lo mucho que queda de camino, tanto en la Copa como en el torneo de la regularidad, el que marcará el futuro del próximo año, y en el que marcha tercero, y codeándose con los grandes: Madrid, Barça y Atlético.

El entrenador asturiano muestra un discurso realista en cuanto a las posibilidades de pelear por el título hasta el final en un contexto, el del fútbol español, donde considera que cada vez las distancias con los superricos, Barcelona y Real Madrid, son más grandes y, por lo tanto, también las dificultades para el resto de competir con ellos de tú a tú. Marcelino es feliz en la Comunitat Valenciana, donde se siente querido y reconocido, y confiesa que tanto Fernando Roig Negueroles (Villarreal) y Mateu Alemany (Valencia, 2017-2019) han sido los gestores más preparados en lo futbolístico con los que ha coincidido a lo largo de amplia trayectoria en el fútbol de elite.

Marcelino García, rodeado de niños de la escuela E1 Paiporta, que fue golpeada por la riada / Fernando Bustamante

¿Cómo está tras la eliminación en la Champions, le vimos bastante abatido tras la derrota ante el Copenhague?

Sí, fue un día triste. Teníamos la esperanza, la ilusión de ganar, de sumar esa primera victoria en Champions, que se nos viene negando… y por todo ello significó un duro golpe.

¿Qué tiene el Villarreal de Liga que no ha tenido el de la Champions?

Somos, prácticamente, el mismo equipo, pero parece que en determinados momentos bajamos un poco el nivel, como ante el Copenhague. Aunque tuvimos una actitud excelente no tuvimos el acierto. Determinados errores puntuales nos han penalizado en exceso. La Champions no te perdona, están los mejores equipos, tienes que mantener esa concentración y máximo nivel de rendimiento durante todo el partido. Nosotros lo hemos mantenido durante muchos minutos, pero quizás, nos ha faltado esa también suma de experiencia para ser constantes en la concentración y la intensidad.

Es llamativo como en seis partidos en Europa el equipo encajó los mismos goles que en los 15 de la Liga, y son los mismos jugadores...

El miércoles encajamos un gol antes del minuto 2 en casa contra un equipo que no tiene un extraordinario potencial, de hecho, era el primer gol que metía fuera de casa. En el minuto uno, no te puede rematar un futbolista solo en el área. Son experiencias de las cuales tenemos que aprender todos para intentar no incurrir en ellas, pero, la verdad, es que en Champions hemos incurrido demasiado en ellas. Y luego no tenemos acierto en ataque como en la Liga. Caemos en la precipitación. Ojalá ganemos los dos partidos que queden y, también, estemos en la edición de la próxima campaña.

¿Diría, además, que el potencial de la liga española ha bajado y se nota cuando toca salir a jugar en Europa?

Creo que se juega diferente. Puede ser que haya bajado un poquito, aunque el partido ante el Copenhague no podemos referenciarlo como muestra de un bajón. No ganamos porque estuvimos lejos de nuestro mejor nivel. El rival no nos llegó mucho, pero nos metió tres goles en casa, algo que no sucedía esta temporada. Es que ni el City nos metió tres goles, ni la Juventus y nos lo metió el Copenhague. Seríamos injustos si estableciéramos una comparación. Lo que sí es claro, es que viene el Copenhague y es capaz de correr 122 kilómetros, y eso en un partido no los corre ningún equipo en la Liga. Eso sí puede darte una indicación que desde el punto de vista físico puede que estemos algo por debajo de ligas menores, pero que en lo físico equipos como este se vuelven competitivos.

Y luego está la otra cara de la moneda, la del Submarino tercero de la Liga y sumando más puntos en los últimos siete partidos que Madrid, Barça y Atlético de Madrid.

El contraste no tiene una explicación sencilla. No hemos sumado tanto en la Liga de casualidad, sino que lo hemos hecho con autoridad. Los rivales han tenido mucho acierto en la Champions, nos han rematado en situaciones más claras de gol, sin oposición. Es un error nuestro y me ciño yo a ese error. En España llegamos y somos certeros; en Europa, quizá, por ansia de ganar, nos hemos precipitado.

Ahora, sin competición europea, ¿se abre la oportunidad de aferrarse con todo a la Liga con estos rivales pendientes también de la Champions?

No, al final, no seremos capaces de competir la Liga. Ojalá sumemos los máximos puntos posibles, eso nos van a garantizar la mejor clasificación que podamos. El Villarreal no va a luchar la Liga a estos grandes equipos. Estaremos, si sumamos muchísimos puntos, muy cerca de volver a Champions, que es un grandísimo reto. Ya vimos al Girona hace dos temporadas, que hizo una temporada extraordinaria, y luego al final te descuelgas, por el potencial que tiene el Madrid y el Barça, sobre todo, en los partidos importantes, ese poso, esa experiencia, que nosotros no tenemos y que, por ejemplo, nos ha pesado en Champions.

Como entrenador, has ganado la Copa con el Valencia, la Supercopa con el Athletic Club, subió al Recreativo de Huelva, lo dejó arriba, cogió al Racing de Santander y lo metió en Europa, también, al Villarreal y al Valencia en la Champions League, ¿No le pica la ahora la ambición de levantar un título de Liga?

Siempre existe la ambición, ilusión de ganar, pero yo intento ser siempre realista, muy realista, aunque optimista siempre. Yo creo que sin el optimismo y la ambición no puedes llegar a ningún lado, no puedes conseguir objetivos. Pero, al mismo tiempo, hay que ser realista y creo que la liga española no está hecha ahora mismo para un club que no sea el Madrid o el Barça. Tenemos la experiencia del Valencia a principios de siglo, y luego dos temporadas del Atlético. A medida que avanzamos en este siglo, las distancias de los grandes y los otros se amplían más y más.

¿Se ve muchos años en el Villarreal?

No lo sé. Vivo el presente, de momento hasta el 30 de junio, que es cuando finaliza mi contrato. Lugo ya veremos si hay algo más.

¿Cuánto importa la gestión, la implicación de un presidente y del resto de los dirigentes de un club, para que el equipo, de verdad, funcione sobre el terreno de juego?

Yo diría que un 100%, porque el dirigente gestiona y todas las parcelas que están por debajo perciben cómo es esa gestión, si hay rigor, si hay exigencia, si todo está bien estructurado, si hay poder de decisión en cada parcela por parte de sus responsables… y, entonces, es todo. Si no hay cabeza dirigente, digamos que no hay tronco, no hay posibilidad de que un club funcione bien y forma estable.

Paco Pineda, gerente de SUPER, entrega el premio de Entrenador del año a Marcelino / Fernando Bustamante

¿Es el Villarreal CF, de entre los que ha estado, el club mejor gestionado?

Sí, sin ninguna duda. Bueno, estuve en el Athletic, bien dirigido también, pero es distinto. No es una sociedad anónima. Entonces, la gestión en un club anterior a las SA es diferente. Como sociedad anónima, el Villarreal es la mejor gestionado de las que yo he estado. Por supuesto.

¿Mateu Alemany, en el Valencia, y Roig Negueroles, en el Villarreal, son los mejores gestores también con los que ha coincidido por como entienden las necesidades de un equipo?

Sí, en ambos casos anteponen siempre la dirección del club. Cada trabajador tiene que asumir su responsabilidad de acuerdo a la función que desarrolla. Y eso me parece vital. Yo creo que el que gestiona se encarga de elegir el director deportivo, y este, junto con el entrenador, se ocupan de que haya una claridad en cuanto a las ideas a desarrollar, una coherencia y una unión de criterios. Así todo es más sencillo. En otros clubes hay varias dicotomías, divisiones de intereses, y, por ejemplo, el director deportivo es afín al dirigente, pero no al entrenador. Entonces, el dirigente firma al entrenador, pero divide la responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, si un fichaje es del director deportivo, pues a lo mejor el entrenador no lo pone, entonces, es que no le gusta. Y si es del entrenador, pues entonces al director deportivo no le gusta y empiezan a surgir siempre problemas. Un club bien dirigido es aquel donde todos reman en la misma dirección, hay un consenso en el camino a seguir y, ahí, desde el diálogo se toman decisiones de común acuerdo para que todos se consideren responsables de lo que aciertas y de lo que no aciertas… porque en el fútbol acertar todo es imposible.

"Sin inversión, es difícil mantenerse en Primera"

Hablemos de su próximo rival, el Levante UD, ¿con qué sensaciones acude a este partido sabiendo la situación se encuentra?

El análisis es complicado porque hay un cuerpo técnico que lleva trabajando muy poquito tiempo, y aunque habrá ideas comunes, seguro que hay otras en cualquier fase del juego que son diferentes, incluso pueden cambiar sus estructuras. Están en una dinámica complicada, aún no han ganado en casa, y siempre es difícil para un equipo recién ascendido. Si además no haces una inversión importante y vas ajustándote a lo que te exige la nueva categoría… Al final, vemos que temporada tras temporada, como mínimo dos de los tres equipos que ascienden tienen dificultades para mantenerse, sino los tres. Hay que tener paciencia, ver si el mercado de enero les puede dar un impulso.

Tenemos cuatro equipos valencianos en Primera división. ¿Cree que eso es bueno o perjudica?

Es una comunidad de tres provincias. En la capital hay dos equipos, que muchas temporadas estuvieron ambos, luego hay un equipo de Alicante y otro de Castellón. Quizás, sería más difícil si hubiera dos de la provincia de Alicante o dos de la provincia de Castellón. Eso sí que conllevaría una dificultad mayor en cuanto a mantener ese estatus.

Usted tiene pasado en los cuatro equipos, fue jugador del Elche y el Levante, y entrenador del Villarreal y el Valencia. Asturiano, hombre del norte, aunque con una amplísima trayectoria en la Comunitat. Más allá de los años, ¿qué vínculo sentimental le une a esta ‘terra’?

Me han tratado muy bien. Mis experiencias han sido fabulosas. Yo me considero en València una persona querida, porque así me transmite su cariño la gente por la calle y me recuerda nuestra etapa aquí con el Valencia. Como entrenador en el Villarreal me sucede lo mismo, porque tuvimos cuatro años maravillosos viviendo en un momento difícil, y ahora estos dos que llevamos también son maravillosos volviendo a venir de un momento complicado. La verdad es que me encuentro fenomenal aquí y mi familia también.

¿Tras el golpe en la Champions, qué mensaje lanza a los aficionados del Villarreal para todo lo que queda por delante: Liga y Copa?

Que tenemos que trabajar. Yo siempre creo mucho en el trabajo y en la humildad. Creo que humildad más trabajo son valores de partida muy importantes para generar un proyecto sólido, competitivo y, progresivamente, mejor. Y también creo que la afición del Villarreal se divierte con su equipo. Este año 2025 ha sido maravilloso, porque somos el tercer equipo que más puntos ha sumado después del Madrid y del Barça.

Y la última, ¿va a pedir algo en el mercado de invierno o casi es más importante que no le roben ningún futbolista desde otro club grande?

Para esto siempre soy cauto y, a la vez, no me quita el sueño. ¿Por qué? Pues porque no está en mi mano. El entrenador dirige a los futbolistas de los cuales dispone y el club es el que gestiona. Y tengo suerte por ese lado también. Estoy en un lugar en el que no tengo preocupación ninguna, como antes hablábamos, el Villarreal está muy bien gestionado y no va a anteponer nunca los intereses económicos a los deportivos. En ese aspecto estoy, absolutamente, tranquilo.