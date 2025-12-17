Fracaso copero del Villarreal siete días después del KO europeo

Se le venía 'atragantando' la Copa del Rey al Villarreal, que superó la anterior fase ante el Club Atlético Antoniano sobre la bocina. Los de Marcelino, tras un partido agónico, eliminaron a sus rivales en la tanda de penaltis. En cambio, en la ronda de dieciseisavos, el cuadro 'groguet' perdonó en exceso y lo acabó pagando con la eliminación. Ayoze anotó un gol al borde del final para recortar distancias, pero la efectividad del Racing y un doblete de bella factura firmado por Arana certificaron el pase de los locales a los octavos de final (2-1).

El partido dio comienzo con un Villarreal que rápidamente quiso hacer valer su condición de equipo de Primera División. Gracias a un Mikautadze muy activo en los primeros instantes de encuentro, el cuadro 'groguet' gozó de sus mejores ocasiones de toda la primera mitad, sin embargo, al equipo le faltó acierto, al igual que le sucedió durante todo el primer tiempo.

Andreev, guardameta del Racing, sacó dos buenas manos, una al georgiano y otra a su compañero Aldasoro que trataba de despejar. Y fueron esas paradas las que le dieron a Arana la fuerza necesaria para que lograse un 'golazo' antológico en el minuto 6. El delantero canario recibió en área rival de espaldas a la portería y, con un giro, se sacó de encima la marca de Foyth en un 'visto y no visto' para superar a Arnau Tenas con una gran vaselina.

Enormes problemas para superar la presión

El tanto de Arana dio alas al Racing, que elevó sus líneas de presión, complicando enormemente la salida de balón de los de Marcelino. No obstante, con el paso de los minutos el Villarreal volvió a sentirse cómodo sobre el terreno de juego a través de largas posesiones y envíos a la espalda de la defensa de los laterales rivales. De hecho, Comesaña golpeó el poste derecho de la portería cántabra tras una buena jugada por banda derecha.

Aun así, cuando los locales podían presionar arriba seguían haciendo mucho daño al Villarreal, y así llegó el segundo tanto. En un intento de salida de balón en área propia, Foyth envió un pase con poca tensión a Maciá, que perdió la posesión en detrimento de Aldasoro, el cual pasó a Arana para que marcase el segundo de la tarde con una buena definición al primer toque.

El 2-0 que reflejaba el marcador hizo mella en el Villarreal, que quedó desconectado del partido hasta que el árbitro pitó el descanso. Así, la efectividad de los santanderinos y los problemas para encontrar el último pase de los visitantes, mandaban el partido al entretiempo con una renta favorable para los de José Alberto López.

Se mantuvo la falta de efectividad

Al inicio de la segunda parte el Villarreal mostró una cara muy diferente a la de los primeros cuarenta y cinco minutos. Nada más empezar, Mikautadze volvió a gozar de una oportunidad inmejorable. Comesaña dejó pasar de forma fantástica un centro desde el flanco derecho y el georgiano tocó con la puntera el esférico, pero se encontró con un imperial Andreev, que evitó el 2-1.

Racing - Villarreal / @realracingclub / X

Ya de 'perdidos al río', Marcelino organizó un triple cambio y dio entrada a Pedraza, Renato Veiga y Oluwaseyi, juntando a muchos futbolistas ofensivos arriba para intentar ser más incisivos. Rápidamente se notó el efecto, pues el canadiense tuvo en sus botas la posibilidad de recortar distancias, pero envió el cuero por encima del travesaño debido a una buena acción defensiva que le dejó poco espacio para disparar. Se antojaba complicado. Pese a la mejora, el mantra era el mismo que antes: el Villarreal perdona y el Racing no.

Con el paso de los minutos, el Villarreal fue apagándose, mientras que el Racing crecía a través de un bloque bajo que comenzaba a ser infranqueable. Además, los cántabros mejoraron con los cambios y pudieron deplegarse algunas veces en ataque. No obstante, la calidad siempre termina haciéndose hueco y, tras un centro de Pedraza, Ayoze 'cazó' un balón suelto en el área y puso el 2-1 en el electrónico a falta de escasos minutos para el final.

A raíz del tanto del futbolista 'groguet', los visitantes se volcaron en ataque, obligando al Racing a llevar a cabo una defensa casi espartana para mantener la ventaja. Aun así, a pesar del esfuerzo final del 'submarino amarillo', el Villarreal terminó muriendo en la orilla, certificando su eliminación de la Copa del Rey 2025/26.

Ficha técnica