El Villarreal depende de sí mismo para proclamarse campeón de invierno

El Villarreal, que recibe al Barcelona en La Cerámica en la última jornada de Liga de 2025, depende de sí mismo para proclamarse campeón de invierno por primera vez en su historia. El conjunto dirigido por Marcelino ocupa la tercera posición en la clasificación con 35 puntos en 15 partidos, mientras que el Barcelona lidera la tabla con 43 puntos pero con diecisiete encuentros disputados, los mismos que ha jugado el Real Madrid, que es tercero y que suma 39 puntos.

De esa forma, si el equipo villarrealense consigue ganar sus próximos cuatro compromisos, incluido el que le enfrenta a los azulgrana, finalizará la primera vuelta del campeonato con 47 puntos, cifra inalcanzable tanto para el Barcelona como para el Real Madrid.

El equipo catalán, si pierde ante el Villarreal, podrá alcanzar como máximo los 46 puntos, siempre que se imponga al Espanyol en Cornellà mientras que el Real Madrid acabaría con 45 puntos siempre y cuando gane los dos partidos que le restan ante Sevilla y Betis.

Ahora bien, esta circunstancia tal vez tendría que posponerse hasta el próximo mes de febrero ya que el partido que tenía que enfrentar al Villarreal y al Levante el pasado fin de semana y que fue suspendido por la alerta roja meteorológica decretada en València, podría disputarse el 18 de febrero si se acepta esta fecha propuesta. Anteriormente, el equipo castellonense tendrá que sumar por victorias sus compromisos ante el Elche, a domicilio, y Alavés como local.