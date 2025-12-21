Alberola Rojas 'rompe' la posibilidad del Villarreal de ser campeón de invierno

El Villarreal CF tenía aún la posibilidad de finalizar la primera vuelta de la temporada como líder, lo que comúnmente se conoce como 'campeón de invierno'. El actual primer clasificado es el FC Barcelona, que antes de comenzar la jornada acumulaba 43 puntos frente a los 35 del conjunto 'groguet'. Eso sí, los de Hansi Flick cuentan con dos partidos más en su haber que los de Marcelino, pues el cuadro castellonense no disputó el partido frente al Levante UD por la alerta roja de la semana pasada, y el Barça ya ha jugado el encuentro correspondiente a la jornada 19 por la Supercopa de España.

Renato Veiga en el Villarreal CF / EFE

Si el Villarreal CF vencía en La Cerámica al equipo blaugrana, la distancia hubiese pasado a ser de cinco puntos entre ambos equipos, que se podría haber reducido a dos de ganar al Levante en el Ciutat de València. De esta forma, si el Villarreal venciera en el partido restante para terminar la primera mitad del campeonato, que es ante el Deportivo Alavés en el feudo 'groguet', y el FC Barcelona perdiese ante el Espanyol en el RCDE Stadium, los de Marcelino podrían haber acabado como campeones de invierno.

La polémica del partido

Sin embargo, los cálculos no sirven de nada si el Villarreal no sale victorioso en su duelo frente al Barça. Y esta hazaña se ha convertido en un imposible por la expulsión de Renato Veiga, que vio la tarjeta roja por una entrada aparatosa sobre Lamine Yamal. El árbitro expulsó al portugués sin dudarlo, aunque se trata de una acción que ha generado mucha polémica, ya que, a pesar de ser una entrada a destiempo, la altura del golpe no es excesiva.

La jugada de la expulsión

La jugada ocurrió a los 39 minutos de partido, con 0-1 en el electrónico a favor de los azulgranas tras un gol de penalti de Raphinha. Lamine Yamal recibió un balón en el centro del campo, de espaldas a la portería contraria. Y fue entonces cuando Veiga le hizo una entrada por detrás, al tobillo. Fruto del enfado por la expulsión, el extremo recibió las críticas de la afición 'grogueta' cada vez que recibía el esférico.

La derrota del Villarreal

El partido comenzó de forma inmejorable para los visitantes, con un penalti provocado por Raphinha, siendo el brasileño el encargado de transformar desde los once metros. Tras el gol, el Villarreal mejoró en el encuentro y tuvo la posibilidad de empatar, especialmente con una ocasión clara que Pépé envió por encima del travesaño. No obstante, la expulsión de Veiga complicó enormemente la gesta de los locales y, tras un tanto de Lamine Yamal en la segunda mitad, el FC Barcelona consiguió 'asaltar' La Cerámica, algo que aún no había logrado nadie en LaLiga.