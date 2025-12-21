Marcelino: "Para mí no es expulsión, va a ras de suelo"

El Villarreal, de vencer en La Cerámica al FC Barcelona, aún tenía la posibilidad de terminar la primera vuelta de la temporada como campeón de invierno. Finalmente, los de Hansi Flick han 'asaltado' el feudo 'groguet' y, en gran parte, se ha debido a la expulsión de Renato Veiga, que ha visto la tarjeta roja tras una entrada más aparatosa que peligrosa sobre Lamine Yamal.

La expulsión de Renato Veiga

Por su parte, Marcelino ha comentado la acción del portugués en zona mixta: "Cometimos un error evitable con la expulsión, que condicionó mucho el partido. Para mí no es expulsión. El impacto es fuerte, en otro ángulo tengo más dudas. Ayer veo una entrada a más altura, esta va a ras de suelo. Yo creo que no tiene gravedad, no hay torsión del tobillo. Si el árbitro ve gravedad... con el espectáculo que estábamos viendo, para dejar a un equipo con diez..."

El penalti a Rafa Marín, la otra polémica

No obstante, no es la única acción arbitral por la que ha protestado el técnico asturiano, pues también ha considerado que sí hay penalti de Joan García sobre Rafa Marín: "La acción de Rafa es penalti. Nuestro jugador va a por el balón, se levanta y le derriba. Respeto cualquier otra opinión, pero para mí es penalti. Cuando más la veo más penalti me parece”.

Pese a la derrota, Marcelino se ha mostrado satisfecho con la actuación de su equipo: "Un grandísimo Villarreal, enorme. Para ganar al Barça tienes que aprovechar las ocasiones. Las nuestras eran más claras, más allá del penalti y un larguero de Raphinha. El jugador más determinante del Barça fue el portero". Aun así, destacó la falta de contundencia en ambas áreas: "El rival te llega poco y te marca, en el segundo gol hubo cinco rechaces. El otro día metimos un gol de 22 tiros. El equipo ha competido y ha tenido situaciones incluso con diez jugadores. Solo puedo dar la enhorabuena a mis jugadores".

Más tarde, en la habitual rueda de prensa posterior al encuentro, Marcelino volvió a quejarse del arbitraje: "Hubo un penaltito en el primer tiempo y otro en el segundo, uno se pita y otro no. La expulsión puede ser justa pero yo ayer vi expulsiones más claras. Me parece más naranja que roja. Mis dudas son que si hubiera sacado amarilla le hubieran llamado del VAR, pero sacándole roja no le van a llamar".

Marcelino y Flick, en el partido de la pasada campaña en La Cerámica / EFE

El balance del año 2025

Finalmente, el entrenador 'groguet' hizo un balance del año 2025: "Este año hemos sumado 75 puntos, tercer equipo de nuestra Liga, después de Madrid y Barça, y nos falta un partido. Es extraordinario lo que han hecho los futbolistas. En Champions tenemos ese sinsabor, todos recordamos el partido de Pafos, este ha sido nuestro gran error desde agosto hasta aquí. Pero no nos conformamos con lo que hemos hecho este año. Esperemos que 2026 sea mejor”.