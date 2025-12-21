Al Submarino se le hunde su sueño por el liderato

Villarreal CF y FC Barcelona. Uno de los espectáculos futbolísticos de la competición. La lucha por el liderato. Este partido se podía definir con varios escenarios, lo que era seguro es que el espectáculo estaba garantizado. El problema es que no sabíamos que tipo de espectáculo era el que estaba por venir. El Villarreal CF dependía de sí mismo para coronar su sobresaliente primera vuelta como campeón de invierno. El FC Barcelona se encontraba con uno de sus partidos más duros de la temporada y contra un rival al que, desde hace unos años, le costaba en exceso puntuar. Sin embargo, una desafortunada expulsión a Renato Veiga condicionaría el plan de Marcelino García Toral, que tuvo que ir ‘a remolque’ más de 60 minutos.

Un cúmulo de infortunios

La primera parte del Villarreal CF fue la definición de no tener ni una pizca de suerte. El Submarino las tuvo de todos los colores, de hecho, fue superior al FC Barcelona en gran parte de los minutos, pero no tuvo la capacidad de materializarlo; y eso ante el líder se paga. Raphinha entra en el área y Comesaña le intercepta con el cuerpo, penalti claro para los culés. Fue el mismo Raphinha el que lo ejecutó y no falló. En apenas diez minutos al Villarreal CF le toca remar pese a ser mejor en el partido, las situaciones curiosas que te ofrece este deporte.

De hecho, es que el conjunto groguet generaba, pero no se le daba. Incluso un ajustado fuera de juego les negaba el empate tras un gol en propia puerta de Jules Koundé. Hoy no es el día de los de Marcelino, pero es que lo peor estaba por venir. Minuto 38. Entrada por detrás por parte de Renato Veiga a Lamine Yamal, el colegiado no titubea: roja directa. El Villarreal se queda con 10, teniendo que remontar y sin que la suerte le sonría: los requisitos necesarios para irte de vacío ante un grande.

Un partido ya sentenciado

Todas las desventajas que perjudicaron al Villarreal CF en la primera mitad se iban a hacer notar, y mucho. El FC Barcelona era notablemente superior, el Villarreal CF aguantaba como podía las acometidas de los visitantes, pero toda resistencia tiene un límite. Acumulando intentos y ocasiones el conjunto de Hansi Flick la tuvo: tras varios despejes groguets, el balón le cae a Lamine Yamal en el área, el ‘10’ blaugrana no perdona y la hunde en el costado derecho de la red. El Submarino se perdió en las profundidades blaugranas.

La realidad es que el partido estaba sentenciado desde la primera mitad. El resto del encuentro fue una secuencia ciertamente repetitiva: el FC Barcelona, mediante su dominio con balón y capacidad para generar huecos arramblaba con la defensa amarilla, que aguantó el marcador y evitó un resultado más abultado e injusto; por otro lado, el Villarreal CF tuvo ciertas ocasiones de peligro, pero la falta de acierto y un impecable Joan García no permitieron ni acortar la distancia.

Este tipo de partidos son los que definen a un líder de la clasificación. No es el mejor durante un tramo del encuentro, aguanta con la mejor cara y (sumando la ventaja numérica) sale airoso. Este resultado complica en exceso las posibilidades del conjunto amarillo de ser campeón de invierno. Aunque, si vemos la otra cara de la moneda, simplemente el hecho de poder competir el liderato con uno de los habituales líderes de la competición ya son palabras mayores.