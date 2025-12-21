El Villarreal está centrado plenamente en LaLiga. Por ello, los amarillos esperan seguir su buen momento en un torneo en el que suman seis victorias seguidas, para recuperarse ante el Fútbol Club Barcelona, que acumula siete triunfos en cadena.

Los castellonenses llegan con muchos problemas en el capítulo de bajas, con ocho en total a las que se suma la duda de Dani Parejo y Gerard Moreno. A las habituales bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala, se añaden las de Santi Mouriño y Thomas Partey, también por lesión, las de los convocados en la Copa de África, Akromach y Pape Gueye, así como Juan Foyth y Sergi Cardona, con molestias tras el partido de Copa del Rey.

El partido copero del Barça, por su parte, supuso la lesión de Pedri. Su ausencia se suma a las bajas del defensa Ronald Araujo, que continúa apartado del grupo por un problema de salud mental, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que se recupera de una operación en la rodilla, y el atacante Dani Olmo, ausente hasta 2026 por una luxación en el hombro. En cambio, Flick recupera al delantero Robert Lewandowski, que no jugó en Guadalajara por unos problemas musculares.

Robert Lewandowski celebra un gol con Ferran Torres / EFE

Alineaciones probables del Villarreal - Barcelona

Villarreal CF: Luiz Júnior, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Tani Oluwaseyi.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran Torres.