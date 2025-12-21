El Villarreal-Barcelona, con Flick, rendido a Marcelino: «Me gusta mucho»

Cuando un equipo se enfrenta a un equipo de la talla del Real Madrid o, como en este caso, del FC Barcelona, el rival pasa a un segundo plano. O tercero. Las ruedas de prensa al entrenador del equipo grande versan sobre este mismo club, como si fuera la estrella y el adversario, un convidado de piedra. Se busca el titular, alimentar la polémica, el morbo... La comparecencia de Hansi Flick, antes de visitar el Estadio de la Cerámica para cerrar el 2025, no fue una excepción. Así ve este Villarreal CF-FC Barcelona.

Con todo, el entrenador alemán, entre la maraña de las cuestiones que respondió, sí tuvo más que buenas palabras hacia el Villarreal, sobre todo para su colega. Así, Flick destacó, del Submarino, que esun equipo «de mucha calidad», con un «juego directo» que le gusta «mucho». Y, por ese motivo, quiso «felicitar» a su homólogo, Marcelino García Toral.

El Villarreal es tercer clasificado en LaLiga, con opciones incluso de alcanzar el liderato (y proclamarse, a medio plazo, campeón de invierno) en caso de doblegar al Barcelona. Con todo, Flick es consciente de que los amarillos encaran este duelo con muchas bajas y tras caer eliminados de la Copa del Rey ante el Racing de Santander.

No obstante, el preparador teutón restó importancia a este hecho: «Son muy distintas la Copa del Rey, la Champions y LaLiga: para todos los equipos, el Barcelona es el partido del año», subrayó. «Seguro que estarán motivados», apostilló sobre los groguets.

Pedri no llega a tiempo

Del resto de los múltiples temas que abordó, Flick mostró su enfado por la lesión de Pedri. «Lo tenemos que cuidar y que haga tratamiento: no podemos correr riesgos, es lo mejor, porque lo necesitamos para los próximos partidos contra el Espanyoly en la Supercopa de España», explicó.

Flick precisó que «el problema es en los isquios»; y que el canario, que el viernes ya se ejercitó al margen, podría jugar ante el Villarreal si fuera necesario, «pero el riego es muy alto»: así, no está en la citación para el último partido del año.

La amenaza de Lewandowski

La buena noticia, para el técnico alemán, es que recupera al delantero Robert Lewandowski, que no jugó el encuentro de Copa del Rey en Guadalajara, el martes, debido a unas molestias musculares: «No quisimos correr riesgos entonces y ahora ya está disponible».

Suscríbete para seguir leyendo