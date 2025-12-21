El Villarreal quiere menear LaLiga ante el Barça con el duelo que Miami no confirmó

Se viene partidazo en La Cerámica. El Villarreal recibe al Barcelona con la intención de recuperarse tras los dos palos sufridos en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, en un choque entre los dos equipos más en forma de LaLiga y en la alturas de la clasificación pero con dos partidos más disputados con los barcelonistas, que con 43 puntos lideran la tabla frente a los 35 del Villarreal.

Sin embargo, en el bando que comanda Marcelino García Toral las derrotas ante el Copenhague en el torneo continental y Racing de Santander en Copa, les ha dejado fuera de ambas competiciones y contradicciones con la mejor trayectoria liguera de su historia.

Duelo de rachas ganadoras en LaLiga

Por ello, los amarillos esperan seguir su buen momento en LaLiga, en la que suman seis victorias seguidas, para recuperarse ante el Fútbol Club Barcelona, que acumula siete triunfos en cadena.

Marcelino y Flick, en el partido de la pasada campaña en La Cerámica / EFE

El líder llega a Vila-real con la intención de alejar a los amarillos, ya que una derrota del equipo de Hansi Flick ante el equipo castellonense acercaría a Real Madrid y al mismo Villarreal en la tabla, contando los amarillos con dos partidos menos por jugar al haber disputado los barcelonistas un partido adeantado por su presencia en la Supercopa de España y no haber podido jugar el Villarreal otro por alerta meteorológica.

Muchísimas bajas en el Villarreal

Los castellonenses llegan con muchos problemas en el capítulo de bajas, con ocho en total a las que se suma la duda de Dani Parejo y Gerard Moreno. A las habituales bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala, se añaden las de Santi Mouriño y Thomas Partey, también por lesión, las de los convocados en la Copa de África, Akromach y Pape Gueye, así como Juan Foyth y Sergi Cardona, con molestias tras el partido de Copa del Rey.

Con todo ello, podría Marcelino presentar un once formado por Luiz Júnior en la portería, con una defensa con Pau Navarro, Rafa, Marín, Renato, Veiga y Alfonso Pedraza, un centro del campo con Santi Comesaña y Dani Parejo, acompañados en las bandas por Tajon Buchanan y Alberto Moleiro, mientras que la pareja del ataque sería la formada por Ayoze Pérez y Tani Oluwaseyi.

Miami no lo confirmó

El Barça afronta un desplazamiento, que en su día estaba previsto que tuviera lugar en Miami, al siempre exigente al Estadio de la Cerámica, donde le espera un Villarreal que, todavía invicto en su feudo en el campeonato doméstico, buscará reivindicarse tras su reciente eliminación en la Copa del Rey.

El conjunto azulgrana saltará al césped conociendo ya la victoria del Real Madrid ante el Sevilla FC. Por ello, una victoria frente al cuadro castellonense se antoja clave para, como mínimo, conservar los cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto blanco en el liderato de la clasificación.

Duelo directo para los culés

Además, los precedentes invitan al optimismo para los de Hansi Flick, que visitan un escenario históricamente favorable. El conjunto catalán no pierde en Villarreal desde 2008 y, desde entonces, ha disputado 16 encuentros con un balance de 12 victorias y cuatro empates.

Dani Parejo, capitán del Villarreal CF en Anoeta, escenario de su partido 537 en la Liga / Villarreal CF

A estos registros se suma el buen momento de resultados del equipo azulgrana. Desde la dolorosa derrota ante el Chelsea (3-0), el Barça encadena seis victorias consecutivas, la última el pasado martes en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, donde se impuso por 0-2 a un combativo Guadalajara.

Precisamente, las dificultades para superar al decimoséptimo clasificado de Primera Federación obligaron al técnico alemán a dar minutos a futbolistas a los que pretendía dosificar, como Alejandro Balde, Jules Koundé, Pau Cubarsí o Pedri.

Ese esfuerzo dejó como peaje unas molestias musculares en los isquiotibiales del centrocampista canario, que no estará en Villarreal y que durante las fiestas navideñas hará trabajo de recuperación para poder estar en plenas condiciones en el derbi ante el Espanyol del próximo 3 de enero.

Su ausencia se suma a las bajas del defensa Ronald Araujo, que continúa apartado del grupo por un problema de salud mental, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que se recupera de una operación en la rodilla, y el atacante Dani Olmo, ausente hasta 2026 por una luxación en el hombro. En cambio, Flick recupera al delantero Robert Lewandowski, que no jugó en Guadalajara por unos problemas musculares.

Joan García regresará a la portería tras descansar en Copa, mientras que la defensa estará formada por Jules Koundé y Alejandro Balde en los laterales, y Pau Cubarsí y Gerard Martín repetirán como pareja de centrales.

En el centro del campo, Frenkie de Jong se perfila como el principal candidato para acompañar a Eric García, fijo para Hansi Flick en el pivote.

De medio campo hacia adelante, el técnico alemán podría repetir el sistema utilizado ante Osasuna, con Raphinha —autor de los dos goles de aquel triunfo— en la mediapunta, Lamine Yamal y Marcus Rashford en los extremos y Ferran Torres como referencia ofensiva por delante de Lewandowski.

Alineaciones probables del Villarreal - Barcelona:

Villarreal CF: Luiz Júnior, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Tani Oluwaseyi.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran

Árbitro: Javier Alberola Rojas, Colegio Castellanomanchego.

Estadio: Estadio de la Cerámica

Hora: 16:15 horas.