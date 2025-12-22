El Villarreal cierra un 2025 brillante la Liga, pero con el lunar de las copas

El Villarreal cierra un año 2025 brillante en la Liga, tanto en el tramo final de la pasada campaña como en el inicio de la actual, pero en el que dejado una imagen casi opuesta tanto en la Liga de Campeones como en la Copa del Rey. El equipo de Marcelino García Toral logró en el tramo final de la pasada campaña 2024-25 la clasificación para volver a disputar la máxima competición del fútbol europeo y cierra el año metido de nuevo entre los cuatro mejores de la clasificación en este nuevo curso.

De hecho, el equipo de Marcelino es el tercer equipo con más puntos logrados durante este año natural de todos los que han disputado las dos campañas en Primera. Pero el Villarreal cierra también un año en el que ha sufrido dos eliminaciones en la Copa del Rey ante dos rivales de inferior categoría. La pasada campaña lo fue por el Pontevedra y hace apenas unos días lo fue por el Racing de Santander.

También ha dejado un mal sabor de boca el esperado regreso a la Champions porque el equipo 'groguet' ha quedado eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones y no ha ganando ninguno de los seis partidos que ha disputado en la misma.

Los resultados en ambas competiciones son el reflejo de las diferencias de seguridad defensiva y pegada entre la Liga y el resto de torneos. En el campeonato liguero recibe una media de 0,9 goles por encuentro, una cifra que dobla en la Liga de Campeones. Además, su media anotadora en la Liga es de dos goles por encuentro mientras que en Champions es de 0,6 goles por encuentro.

VILLARREAL (CASTELLÓN), 21/12/2025.- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, este domingo, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que disputan Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Cambios en la plantilla

El año 2025 ha dejado también un importante cambio en la plantilla. El club vendió a Álex Baena, Yeremy Pino, Tierno Barry o Arnaut Danjuma lo que le permitió hacer una inversión muy importante.

El Villarreal pagó 30 millones por el delantero George Mikataudze, una de las mayores compras de su historia. Al del georgiano se unieron otros como Renato Veiga, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan o Tani Oluwaseyi. El club anunció hace unos días un presupuesto de 215 millones para esta campaña 2025-26 el más alto de la historia.

En el capítulo social, el club mantiene los veinte mil abonados de temporadas anteriores, lo que hace que no haya posibilidad de incorporación de nuevos socios.

En el capítulo social, tanto los fichajes de Thomas Partey, pendiente de un juicio por cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, como del israelí Manor Solom, en el momento álgido de la guerra entre su país y la milicia palestinas Hamas, crearon cierta controversia. También hubo diversidad de opiniones tras aceptar el club jugar su partido como local ante el Barcelona en Miami, algo que finalmente no se produjo tras renunciar el promotor del choque a la celebración por la incertidumbre que se había generado.