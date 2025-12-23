Marcelino convierte La Cerámica en un fortín

El técnico asturiano Marcelino García Toral cumple algo más de dos años al frente del Villarreal CF en su segunda etapa en el club castellonense, un periodo en el que, entre otros aspectos, la destacado por la fortaleza en la que se ha convertido el Estadio de la Cerámica en su partidos oficiales de Liga y Liga de Campeones.

Tanto es así, que en algo más de dos años naturales en los que Marcelino lleva al frente del Villarreal, el equipo castellonense ha sufrido solo ocho derrotas en los cuarenta y un partidos como local que ha dirigido desde su regreso. Así, Marcelino perdió menos partidos en dos años que los que había perdido en casa en los doce meses antes de su llegada.

En el año 2024, el equipo jugó veintiún partidos como local, en los que fue derrotado en cuatro partidos, frente a la Real Sociedad, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Betis, mientras que en este 2025, el equipo también perdió con cuatro equipos en su estadio ante Real Madrid, Barcelona, Manchester Ciy y Copenhague.

Marcelino García Toral, técnico del Villarreal CF, que ha pasado por los cuatro clubes valencianos de esta temporada en Primera / Fernando Bustamante

En el año 2023, el equipo castellonense llegó a perder hasta diez partidos en casa en un año natural, perdió ante el Real Madrid en Copa del Rey, Anderlecht en Liga Conferencia y ante Real Valladolid, Barcelona, Rayo Vallecano, Real Betis, Girona, Barcelona, Las Palmas y Atlético de Madrid en Liga.