Fernando Roig cierra el año 2025 para el Villarreal con un emotivo brindis

El Villarreal CF ha cuajado un gran año 2025 englobando la segunda mitad del ejercicio 2024/25 y la primera mitad del 2025/26. En la víspera de la festividad de Navidad, el presidente del club de la Plana Baixa, Fernando Roig, realizó este miércoles el tradicional brindis de cierre de año 2025, el cual tildó de "muy positivo", y deseó y auguró "un 2026 repleto de éxitos" en clave grogueta.

Un acto, ya tradicional, que contó con la presencia de la práctica totalidad de los consejeros del Submarino.

Año de éxitos y algún borrón

Cabe destacar que el equipo de Marcelino García Toral logró en el tramo final de la pasada campaña 2024/25 la clasificación para volver a disputar la máxima competición del fútbol europeo y cierra el año metido de nuevo entre los cuatro mejores del campeonato doméstico en este nuevo curso 2025/26.

El Submarino cierra también un año en el que ha sufrido dos eliminaciones en la Copa del Rey ante dos rivales de inferior categoría. La pasada campaña lo fue por el Pontevedra y hace apenas unos días lo fue por el Racing de Santander.

También ha dejado un mal sabor de boca el esperado regreso a la Champions League porque el equipo groguet ha quedado eliminado en la fase de liga y no ha ganando ninguno de los seis partidos que ha disputado en la misma.

Económico y social

A su vez, el Villarreal anunció hace unos días un presupuesto de 215 millones para esta campaña 2025/26 el más alto de la historia, que asciende a 215.234.000 euros.

En el capítulo social, el club mantiene los 20.000 abonados de temporadas anteriores, lo que hace que no haya posibilidad de incorporación de nuevos socios. Un gran 2025 empañado por los borrones de las eliminaciones prematuras en los torneos cortos.

El máximo accionista del Submarino deseó unas "felices fiestas y una gran entrada de año 2026 a toda la familia grogueta".